Ιώσεις - Καπραβέλος: Αν φορούσαμε μάσκα, θα είχαμε γλιτώσει θανάτους και τα μισά κρούσματα (βίντεο)

Τι αναφέρει για την κατάσταση στα νοσοκομεία, απευθύνοντας έκκληση σε όλους για την χρήση μάσκας, αναφερόμενος σε δεκάδες θανάτους καθημερινά στην Ελλάδα.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την έξαρση των ιώσεων μίλησε ο Νίκος Καπραβέλος, Διευθυντής της ΜΕΘ του Νοσοκομείου «Παπανικολάου» στην Θεσσαλονίκη.

Ο κ Καπραβέλος έκανε λόγο για «υπερβολική χαλάρωση», τονίζοντας ότι «κανείς δεν φοράει μάσκα», ενώ όπως τόνισε «διανύουμε την τελική φάση του κύκλου της πανδημίας».

«Δεν έχουμε τα φαινόμενα του προηγούμενου διαστήματος, αλλά έχουμε 20 θανάτους την ημέρα», επεσήμανε ο Διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου «Παπανικολάου», σημειώνοντας πως υπάρχει αυξημένη πίεση στα νοσοκομεία, λόγω της έξαρσης των ιώσεων και τον πολλών κρουσμάτων.

Υπογράμμισε ότι «εάν φορούσαμε την μάσκα, θα είχαμε αποφύγει τα μισά κρούσματα, ακόμη και θανάτους θα είχαμε αποφύγει».

Σε ότι αφορά το ότι η χρήση μάσκας δεν είναι υποχρεωτική ως επίσημο μέτρο από την Πολιτεία, ο κ. Καπραβέλος απάντησε πως «όταν η σύσταση ενός γιατρού αποτρέπει θάνατο, έχει μέσα την έννοια της υποχρεωτικότητας, εκτός εάν δεν έχουμε μυαλό».

