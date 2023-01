Κοινωνία

Κεραμέως για πανελλαδικές εξετάσεις: Πότε ξεκινούν

Τι είπε η Υπουργός Παιδείας για το σποτάκι του ΣΥΡΙΖΑ για τη φοιτητική ζωή και την πανεπιστημιακή αστυνομία.

«Φέτος για πρώτη χρονιά δημοσιοποιήσαμε από την προηγούμενη χρονιά το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων και το κάναμε από σεβασμό στους υποψηφίους, στους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, να υπάρχει επιτέλους από την Ελληνική πολιτεία ένας προγραμματισμός», είπε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως μιλώντας για τις πανελλαδικές εξετάσεις στην ΕΡΤ για τις οποίες επιβεβαίωσε ότι «το πρόγραμμα των ειδικών εξετάσεων ξεκινάει την 1η Ιουνίου».

«Ακούσατε τον πρωθυπουργό, ο οποίος έχει μιλήσει για εκλογές Απρίλιο ή Μάιο. Δεν απαγορεύεται φαντάζομαι να κανείς εκλογές και πανελλαδικές, αλλά κανείς δεν θέλει να διαταράξει την ομαλή πορεία των εξετάσεων», τόνισε στη συνέχεια.

Η υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε και στο σποτάκια του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ για τη φοιτητική ζωή λέγοντας ότι «δεν υπάρχει καλύτερη διαφήμιση από το σποτ του ΣΥΡΙΖΑ». Υποστηρίζοντας ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θέλει εστίες ανομίας στα Πανεπιστήμια η κ. Κεραμέως δήλωσε ότι όταν ήταν κυβέρνηση υπήρχαν καταλήψεις για δεκαετίες. «Για 34 χρόνια ο χώρος του δημόσιου Πανεπιστημίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τελούσε υπό κατάληψη. Στη θέση αυτού του χώρου πλέον, αφού έσπασε η κατάληψη. Δρομολογείται μια υπέροχη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη», πρόσθεσε η υπουργός.

Αναφορικά με την ελάχιστη βάση εισαγωγής στα Πανεπιστήμια υπενθύμισε ότι με ιδιαίτερα χαμηλές βαθμολογίες οι τελειόφοιτοι του Λυκείου μπορούσαν να μπουν στα ελληνικά πανεπιστήμια υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτοί οι μαθητές δεν θα αποφοιτήσουν.

«Τι μας νοιάζει να παίρνουμε ψήφους; Να λέμε να μπουν όλοι στο πανεπιστήμιο ελεύθερα, χωρίς να μας νοιάζει αν αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να φοιτήσουν και να αποφοιτήσουν; Μας νοιάζει τα παιδιά μας να έχουν διέξοδο, να έχουν προοπτική; Εμάς μας νοιάζει. Τον ΣΥΡΙΖΑ δεν τον νοιάζει γιατί λέει ο κόσμος να μπαίνει με ένα στα είκοσι στο Πανεπιστήμιο», συμπλήρωσε.

Μιλώντας για τις φοιτητικές εστίες, με αφορμή και τα όσα έγιναν στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, ανέφερε ότι «δρομολογούμε νέες φοιτητικές εστίες. Έχουν λυθεί τα προβλήματα του παρελθόντος και το ακαδημαϊκό περιβάλλον αναβαθμίζεται».

Η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε στο θέμα των μεταπτυχιακών σπουδών και στο υψηλό κόστος για τους φοιτητές λέγοντας ότι «υπάρχει η δυνατότητα για υποτροφίες για μεταπτυχιακά.

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής της αναφέρθηκε στην πανεπιστημιακή αστυνομία και στις αντιδράσεις φορέων και φοιτητών, άποψη με την οποία η ίδια διαφώνησε δηλώνοντας χαρακτηριστικά, «Δεν έχω δει μεγάλη αντίδραση για αστυνομία στα ΑΕΙ».

