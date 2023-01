Ζώδια

Ζώδια: Οι απάτες και οι προβλέψεις της Πέμπτης

Αναλυτικές προβλέψεις για όσα επιφυλάσσει η ημέρα σε κάθε ζώδιο. Η επίτευξη ποιων στόχων ευνοείται. Ποιοι πρέπει να προσέχουν τις εξαπατήσεις.

Με τη Σελήνη να κινείται στο ζώδιο του Τοξότη, η Πέμπτη είναι μια ημέρα που κυριαρχεί η αισιοδοξία και η θετική σκέψη, ενώ δεν θα λείψουν τα σχέδια για ταξίδια και σύντομες μετακινήσεις, οι φιλικές συναντήσεις αλλά και οι στιγμές διασκέδασης! Οι ευνοϊκές όψεις της Σελήνης με Αφροδίτη και Κρόνο μας βοηθούν να βάλουμε στόχους εφικτούς και πραγματοποιήσιμους ενώ γεννούν ιδέες για τη βελτίωση των οικονομικών αλλά και τη επαγγελματική μας εξέλιξη, αρκεί να θυμόμαστε ότι σύμμαχος μας είναι η λογική και ο ρεαλισμός. Ο Ποσειδώνας νωρίς το πρωί θολώνει την κρίση μας και εύκολα μπορεί να μας παρασύρει σε αυταπάτες και όνειρα απραγματοποίητα.

Κριός

Έχετε την ανάγκη να ξεφύγετε από τη ρουτίνα και τα βαρετά επαναλαμβανόμενα πράγματα της καθημερινότητας, αλλά προσέξτε μήπως ξεφύγετε σε υπερβολές που δεν θα είναι εύκολο να δικαιολογήσετε αργότερα ούτε στον ίδιο σας το εαυτό. Η καταπιεστική σας συμπεριφορά είναι η αιτία που τα κοντινά σας πρόσωπα αντιδρούν τόσο έντονα απέναντί σας…

Ταύρος

Ανοίξτε το μυαλό σας σε νέες ιδέες και προτάσεις διαφορετικής προσέγγισης των επαγγελματικών σας θεμάτων και θα δείτε ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικό για εσάς. Αποφύγετε σήμερα σημαντικές αγορές που ξεπερνούν τις οικονομικές σας δυνατότητες και μην δανείσετε χρήματα.

Δίδυμοι

Η Πέμπτη δεν προσφέρεται για σημαντικές αποφάσεις ή συζητήσεις που απαιτούν το100% της προσοχής σας αφού το μυαλό σας σκορπίζεται σε διάφορες σκέψεις χωρίς να εστιάζετε σε καμιά. Επαγγελματικά, αξιολογήστε με μεγάλη προσοχή τις πληροφορίες που λαμβάνετε και μην ενθουσιάζεστε από υποσχέσεις συνεργατών ή συναδέλφων.

Καρκίνος

Το προηγούμενο διάστημα παραβλέψατε αρκετές εκκρεμότητες και ζητήματα της καθημερινότητας που πλέον δεν μπορούν να αναβληθούν. Κινητοποιηθείτε σήμερα και τακτοποιείστε τα ώστε να απαλλαγείτε από το άγχος τους. Όσοι έχετε γενέθλια τις πρώτες ημέρες του ζωδίου σας προστατευτείτε από ατυχήματα και ιώσεις.

Λέων

Σας ελκύει ότι καινούργιο, πρωτότυπο και διαφορετικό σήμερα, μιας και σας δίνει ερεθίσματα να ξεδιπλώσετε τη δημιουργικότητα σας! Προσοχή στα έξοδα. Συναισθηματικά, μια καινούργια γνωριμία ή ένα μήνυμα από ένα πρόσωπο του παρελθόντος σας ενθουσιάζει αλλά καλύτερα να είστε συγκρατημένοι…

Παρθένος

Αν οι ενέργειες ενός προσώπου της οικογένειας δεν σας βρίσκουν σύμφωνους, εκφράστε το με ήπιο τρόπο. Επαγγελματικά, διεκπεραιώστε τις υποχρεώσεις της ημέρας αποφεύγοντας να εμπλακείτε σε συζητήσεις που δεν οδηγούν πουθενά. Συναισθηματικά, θα ήταν βαρετό να συμφωνείτε σε όλα με τον σύντροφο σας και μην προσπαθείτε άδικα για κάτι τέτοιο.

Ζυγός

Ειδήσεις και επαφές με πρόσωπα που βρίσκονται μακριά σας δίνουν χαρά, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν ξαφνικές, σύντομες μετακινήσεις για οικογενειακούς λόγους. Στον χώρο της εργασίας σας μην μπλέκεστε σε αρμοδιότητες άλλων και μην αναλαμβάνετε πράγματα που δεν γνωρίζετε καλά γιατί θα εκτεθείτε.

Σκορπιός

Ίσως χρειαστεί να ξοδέψετε χρήματα που δεν υπολογίζατε ή ένα πρόσωπο της οικογένειας σας να ζητήσει τη στήριξη σας (ηθική ή οικονομική) και αυτό να σας βγάλει από το πρόγραμμα που είχατε για σήμερα. Επαγγελματικά, πριν βάλετε σε εφαρμογή καινούργια σχέδια και στόχους ξεκαθαρίστε με τις τρέχουσες υποχρεώσεις σας.

Τοξότης

Συγκρατήστε τον αυθορμητισμό και την ανεμελιά που συνήθως σας χαρακτηρίζει, και ακούστε με προσοχή το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ένα κοντινό σας πρόσωπο. Πείτε τη γνώμη σας και δώστε τη συμβουλή σας μετά από σκέψη και αξιολόγηση της κατάστασης. Επαγγελματικά, ο τρόπος που κινείται ένας συνάδελφος ή συνεργάτης σας βάζει σε σκέψεις.

Αιγόκερως

Η Πέμπτη είναι μια ημέρα ενδοσκόπησης και αξιολόγησης των όσων έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα παρά μια ημέρα δράσης, ενεργειών και επικοινωνίας. Κρατήστε για τον εαυτό σας σκέψεις και σχέδια για το επαγγελματικό σας μέλλον και μην εμπιστεύεστε πρόσωπα από το εργασιακό σας περιβάλλον που δεν γνωρίζετε καλά. Από το βράδυ που η Σελήνη περνά στο δικό σας ζώδιο νιώθετε λιγότερο πιεσμένοι και ίσως αποφασίσετε μια έξοδο με φίλους.

Υδροχόος

Θέλετε να γνωρίσετε καινούργιους ανθρώπους, να διευρύνετε τον κοινωνικό σας κύκλο, να έρθετε πιο κοντά με κάποια άτομα που εκτιμάτε και θα θέλατε να γίνετε φίλοι. Η σημερινή ημέρα προσφέρεται αρκετά για να κάνετε κινήσεις τέτοιου είδους αρκεί να είστε προσεκτικοί και μετρημένοι σε ότι πείτε. Προσέχετε τα οικονομικά σας.

Ιχθύες

Οι απαιτήσεις της οικογένειας αλλά των προσώπων που συνεργάζεστε σας έχουν φέρει στα όρια σας και σήμερα θα θελήσετε να κάνετε μόνο πράγματα που σας ευχαριστούν. Και αν αυτό είναι δύσκολο να συμβεί στο χώρο της δουλειάς, τουλάχιστον βάλτε τα όρια σας και δείξτε στην οικογένειά σας ότι δεν είστε εκεί μόνο για να προσφέρετε.

Πηγή: bestofyou.gr

