Life

Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: ο πραγματικός λόγος της απουσίας του πρίγκιπα Γουίλιαμ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αρνητικά σχόλια έχει δεχθεί ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, για την απουσία απο την κηδεία του νονού του, τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.

Στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, παρευρέθηκαν μέλη βασιλικών οικογενειών από όλη την Ευρώπη.

Όμως ηχηρή ήταν η απουσία του πρίγκιπα Γουίλιαμ, διαδόχου του αγγλικού θρόνου που είχε νονό τον Κωνσταντίνο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, της εκπομπής "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, δεν παρευρέθηκε στην κηδεία του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου, γιατί μαζί με την Κέιτ, εμφανίστηκαν σε φιλανθρωπικό event, που μαγείρεψαν με παιδάκια.

Το γεγονός, δέχτηκε αρνητικά σχόλια και από τον Γερμανίκό Τύπο, που ανέφερε χαρακτηριστικά σε πολλά δημοσιεύματα ότι " ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, προτίμησε να βάλει ποδιά και να μαγειρέψει, αντί να πάει στην κηδεία του νονού του".

Στη συνέχεια, πλάνα τόσο από τη βάφτιση του Κωνστανίνου - Αλέξιου, εγγονού του τέως βασιλιά Κωνστναντίνου, που νονός του ήταν ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, όσο και από τη βάφτιση του ίδιου με ανάδοχο τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο, προβλήθηκαν στην εκπομπή.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Μαχαίρωσε τη μητέρα του παιδιού του

Κεραμέως για πανελλαδικές εξετάσεις: Πότε ξεκινούν

Λουτράκι - Ξυλοδαρμός μαθητή: Τα βαριά τραύματα και η καταγγελία για καθηγητές (βίντεο)