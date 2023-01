Κόσμος

Τουρκικά ΜΜΕ: Στα “ψιλά” η συνάντηση Τσαβούσογλου – Μπλίνκεν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει ο τουρκικός Τύπος για τη συνάντηση των ΥΠΕΞ Τουρκίας και ΗΠΑ και πως οι αναμενόμενοι διθύραμβοι μεταβλήθηκαν σε μονόστηλα…

Ένα μονόστηλο στο πρωτοσέλιδο μόνο μιας εφημερίδας έγιναν οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου έπειτα από τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του.

Και μάλιστα αυτό που σχολίασε ο πρώην πρέσβης της Τουρκίας στην Ουάσιγκτον, Ναμίκ Ταν, στον λογαριασμό του στο twitter, ανεβάζοντας τη φωτογραφία της συνάντησης είναι «μηδέν εις το πηλίκον», όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Πάντως εκείνο που καταγράφουν στα ρεπορτάζ τους τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης είναι πρώτον πως δεν συζητήθηκαν προϋποθέσεις για την πώληση των F-16. Δεν υπάρχει επίσημη προϋπόθεση για την έγκριση της ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ για τα F-16. Και η αντίθεση του Κογκρέσου των ΗΠΑ στο θέμα των F-16 μπορεί να ξεπεραστεί, εάν η αμερικανική κυβέρνηση παραμείνει σταθερή.

Δεύτερον, οι ΗΠΑ κλήθηκαν να επανέλθουν σε μία ισορροπημένη στάση έναντι Ελλάδας/Κύπρου-Τουρκίας, λαμβάνοντας τη διαβεβαίωση του Αμερικανού ΥΠΕΞ ότι οι ΗΠΑ «διατηρούν αυτή την ισορροπία».

Τρίτον, οι ΗΠΑ ενημερώθηκαν διεξοδικά για τις δήθεν “προκλήσεις” της Ελλάδας.

Και τέταρτον, η Τουρκία εξασφάλισε από τις ΗΠΑ έναν νέο οδικό χάρτη για τη Συρία, το οποίο παρουσιάζεται από μερίδα του Τύπου ως τουρκική επιτυχία.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Μαχαίρωσε τη μητέρα του παιδιού του

Κεραμέως για πανελλαδικές εξετάσεις: Πότε ξεκινούν

Λουτράκι - Ξυλοδαρμός μαθητή: Τα βαριά τραύματα και η καταγγελία για καθηγητές (βίντεο)