ΔΕΔΔΗΕ: οδηγίες προς αποφυγή εξαπάτησης

Τα...δολώματα που βρίσκουν οι επιτήδειοι για να εξαπατούν τους πολίτες στοιχειοθετεί ο ΔΕΔΔΗΕ.

Ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά την προσοχή των καταναλωτών για την αποφυγή εξαπάτησής τους από πρόσωπα που προφασίζονται την ιδιότητα υπαλλήλων/εκπροσώπων της Εταιρείας, με στόχο να αποσπάσουν προσωπικά τους στοιχεία αλλά και στοιχεία των προσωπικών τους τραπεζικών λογαριασμών (IBAN κλπ), με αφορμή τις κρατικές επιδοτήσεις για τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος ή για τυχόν άλλες συναλλαγές που σχετίζονται με την προμήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΕΔΔΗΕ, βάσει των αρμοδιοτήτων του, ουδεμία αρμοδιότητα τονίζει ότι έχει αναφορικά με τα θέματα τιμολόγησης του ηλεκτρικού ρεύματος ή/και με τη διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης για λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος (power pass).

Συνεπώς, τονίζεται ότι ουδείς υπάλληλος ή εκπρόσωπος του ΔΕΔΔΗΕ επικοινωνεί με καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για θέματα που αφορούν σε συναλλαγές που σχετίζονται με την προμήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ υπογραμμίζεται ότι ουδείς υπάλληλος ή εκπρόσωπος του ΔΕΔΔΗΕ ζητά ή θα ζητήσει από τους καταναλωτές στοιχεία που σχετίζονται με τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς (e-banking, IBAN κλπ), είτε τηλεφωνικά είτε μέσω εφαρμογών messenger (viber κλπ).

