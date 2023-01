Κόσμος

Politico: Η Μέτσολα άργησε να δηλώσει δώρα από ξένους αξιωματούχους (εικόνες)

Η λίστα με τα δώρα που...ξέχασε να δηλώσει η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου.

Σύμφωνα με το Politico, η Ρομπέρτα Μέτσολα έσπευσε να δηλώσει 142 δώρα που έλαβε κατά καιρούς από διάφορους αξιωματούχους, σε ένα ειδικό μητρώο για ευρωβουλευτές, το οποίο σπάνια ενημερώνουν, σε μια κίνηση που αποκάλυψε τους περιορισμένους κανόνες διαφάνειας του Ευρωκοινοβουλίου.

Tο έκανε, ωστόσο, αφού εξέπνευσε η σχετική προθεσμία για τα 125 εξ αυτών. Συνεργάτες της προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, το οποίο συνταράσσεται από το σκάνδαλο Qatargate, υποστηρίζουν ότι η καταχώριση των δώρων στο μητρώο σπάζει έναν φαύλο κύκλο μυστικοπάθειας προκατόχων της Μέτσολα στο αξίωμα, ουδείς εκ των οποίων είχε αποκαλύψει δημοσίως τα εκατοντάδες δώρα που είχε λάβει από ξένους αξιωματούχους. Εκπρόσωπός της είπε ότι η προθεσμία για τους ευρωβουλευτές «εθιμικά» δεν ισχύει για τη Μέτσολα, επειδή είναι πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου καθώς και ευρωβουλευτής, αν και οι συνεργάτες δεν μπόρεσαν να επισημάνουν πού ορίζεται γραπτώς η εξαίρεση αυτή.

Η καταχώριση των δώρων από τη Μέτσολα την περασμένη εβδομάδα έγινε σε μια ευαίσθητη στιγμή για το Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο πασχίζει να αποκαταστήσει την αξιοπιστία του εν μέσω αστυνομικών ερευνών για εμπλοκή υψηλόβαθμων στελεχών στις Βρυξέλλες σε διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

«Όταν ένας πρόεδρος λαμβάνει ένα δώρο, δεν το λαμβάνει με την ιδιότητά του ως ευρωβουλευτή, αλλά ως Ευρωβουλή», δήλωσε η Μέτσολα στο Politico. Μετά την έναρξη της έρευνας για το Qatargate «το σενάριο ήταν διαφορετικό, κάτι που σημαίνει ότι θα απαριθμήσω όλα όσα ούτως ή άλλως θα είχαν δηλωθεί εσωτερικά», είπε. Ο εκπρόσωπος της Μέτσολα πρόσθεσε: «Θέλει να είναι όσο το δυνατόν πιο διάφανη και να δώσει το παράδειγμα και σε άλλους ευρωβουλευτές.

Για τον συμπρόεδρο της ευρωομάδας των Πρασίνων, Τέρι Ράιντκε, η κίνηση της Μέτσολα καταδεικνύει την ανάγκη για ένα ανεξάρτητο όργανο δεοντολογίας της ΕΕ που θα έχει την έδρα του εκτός του Ευρωκοινοβουλίου. «Η διαφάνεια θα πρέπει να ισχύει για όλους, επομένως είναι καλό που δημοσιοποιεί τώρα τα δώρα. Νομίζω πως δείχνει, επίσης, ότι χρειαζόμαστε απλώς μια πολύ καλύτερη επιβολή των κανόνων και ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε τα πάντα στις εσωτερικές δομές ελέγχου», ξεκαθάρισε.

Η λίστα των δώρων της Μέτσολα

Σύμφωνα με τη λίστα που καταχώρισε η Μέτσολα, μεταξύ των δώρων που έλαβε περιλαμβάνονται: ένα χρυσό μοντέλο πύργου που έλαβε από τον Μαροκινό πολιτικό Ναάμ Μαγιάρα, ένα λευκό φόρεμα με χρυσό κέντημα από τη Φάουζια Ζαϊνάλ, πρόεδρο της Βουλής του Μπαχρέιν, ένα κασκόλ από τη Γαλλίδα πρωθυπουργό Ελιζαμπέτ Μπορν, ασύρματα ακουστικά Sennheiser από τη γερμανική Βουλή, ένα βάζο από την τσεχική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, μια λευκή μπλούζα από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Μολδαβίας Μάι Σάντου, ένα βιβλίο για την πόλη Μπριζ του Βελγίου από την επικεφαλής του Κολεγίου της Ευρώπης Φεντερίκα Μογκερίνι, καθώς και ένα διακοσμητικό πιάτο από τον πρέσβη του Ουζμπεκιστάν στο Βέλγιο, στο Λουξεμβούργο και στην Ολλανδία.



Η Μέτσολα έλαβε, επίσης, ως δώρα σαμπάνιες, σοκολάτες, κέικ και αποξηραμένα λουκάνικα, τα οποία «σερβιρίστηκαν κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Βουλής». Για 125 από αυτά τα δώρα, η καταχώρισή τους στο μητρώο από τη Μέτσολα έγινε μετά τη λήξη της προθεσμίας κοινοποίησής τους βάσει των κανόνων για τους ευρωβουλευτές. Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Κοινοβουλίου, τα δώρα θα πρέπει να δηλώνονται το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από εκείνον κατά τον οποίο τα έλαβαν οι ευρωβουλευτές.

Σύμφωνα με αξιωματούχο των υπηρεσιών Τύπου του Ευρωκοινοβουλίου, οι προηγούμενοι πρόεδροι είχαν την τάση να δηλώνουν τα δώρα τους μόνο μία φορά, στο τέλος της θητείας τους, παρακάμπτοντας τη διαδικασία καταχώρισής τους στο ειδικό δημόσιο μητρώο, και αντ' αυτού ενημέρωναν απευθείας την Πολιτική Υπηρεσία της Ευρωβουλής.

