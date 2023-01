Κοινωνία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: χαλάζι, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επικαιροποιήθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Πού θα "χτυπήσουν" τα φαινόμενα.

Έκτακτο δελτίο για την επιδείνωση του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, για έντονα καιρικά φαινόμενα από το βράδυ της Πέμπτης.

Πιο συγκεκριμένα, διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα επηρεάσουν την χώρα μας τις επόμενες μέρες. Επιδείνωση προβλέπεται να παρουσιάσει ο καιρός από το βράδυ της Πέμοτης (19-01-2023) έως και την Δευτέρα (23-01-2023) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα που θα συνοδεύονται κατά περιόδους από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, χαλαζοπτώσεις και από ενισχυμένους ανέμους στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) από τις βραδινές ώρες σήμερα Πέμπτη (19-01-2023) στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής (20-01-2023). Τα φαινόμενα πρόσκαιρα θα εξασθενήσουν και από το βράδυ της Παρασκευής προς το Σάββατο προβλέπεται να ενισχυθούν και πάλι από τα δυτικά.

β) από τις πρωινές μέχρι τις βραδινές ώρες της Παρασκευής στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη.

γ) από τις προμεσημβρινές ώρες τις Παρασκευής και μέχρι το βράδυ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα και πιθανώς πρόσκαιρα στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς και της δυτικής Μακεδονίας (ενδεικτικό υψόμετρο τα 1000-1200 μέτρα).

Από το Σάββατο (21-01-2023) έως και τη Δευτέρα (23-01-2023)

1) Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου έως το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο και εκ νέου από το βράδυ της Κυριακής έως το μεσημέρι της Δευτέρας.

β) από το μεσημέρι του Σαββάτου έως το μεσημέρι της Κυριακής στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και εκ νέου από το μεσημέρι της Δευτέρας έως το βράδυ.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς και της δυτικής Μακεδονίας (ενδεικτικό υψόμετρο τα 800 μέτρα) κατά τη διάρκεια του Σαββάτου.

Ειδήσεις σήμερα:

Κεραμέως για πανελλαδικές εξετάσεις: Πότε ξεκινούν

Λουτράκι - Ξυλοδαρμός μαθητή: Τα βαριά τραύματα και η καταγγελία για καθηγητές (βίντεο)

Δίκη για Μάτι: “Ραγίζουν καρδιές” οι καταθέσεις για τα δίδυμα κορίτσια