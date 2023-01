Πολιτική

Qatar Gate – Εύα Καϊλη: Καταγγέλλει βασανιστήρια και μεσαιωνικές συνθήκες κράτησης

Ολοκληρώθηκε η ακροαματική διαδικασία και αναμένεται από ώρα σε ώρα η απόφαση του δικαστικού συμβουλίου για το αν θα παραμείνει προφυλακισμένη.

Καταγγελίες για βασανιστήρια και για μεσαιωνικές συνθήκες κράτησης έκαναν οι δικηγόροι της Εύας Καϊλή, μιλώντας μετά την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας και εν αναμονή της απόφασης του δικαστικού συμβουλίου για το αν θα παραμείνει προφυλακισμένη ή αν θα αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους.

Ο κ. Δημητρακόπουλος και ο κ. Ριζόπουλος, είπαν ότι η πελάτισσά τους έμεινε στην απομόνωση για έξι ώρες, χωρίς να έχει τη δυνατότητα ούτε να ζεσταθεί, ούτε να περιποιηθεί τον εαυτό της, καταγγέλλοντας βασανιστήρια που θυμίζουν Μεσαίωνα και έκανε λόγο για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Παράλληλα στην απολογία της αναφέρθηκε στο γεγονός ότι έχει ένα παιδί 22 μηνών που δεν μπορεί να μένει μόνο του, καθώς το βλέπει μόνο μια φορά τον μήνα.

Ως προς την υπερασπιστική της γραμμή, ανέφερε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, τονίζοντας ότι άλλοι ευρωβουλευτές είναι ελεύθεροι και ετοιμάζουν την υπερασπιστική τους γραμμή, ενώ η ίδια είναι στην φυλακή.

