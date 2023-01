Καιρός

Καιρός: Καταιγίδες, χιόνια και πτώση θερμοκρασίας την Παρασκευή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κακοκαιρία αναμένεται σε όλη τη χώρα. Σε ποιες περιοχές θα είναι έντονα τα φαινόμενα, πότε θα εξασθενήσουν.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ που εκδόθηκε την Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου και είναι σε ισχύ, την Παρασκευή προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα. Τα φαινόμενα, στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα θα είναι κατά τόπους και κατά περιόδους έντονα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά κυρίως της βορειοδυτικής χώρας (ενδεικτικό υψόμετρο τα 1000-1200 μέτρα). Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 με ενίσχυση από το βράδυ και στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις 7 με 8 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 14 με 16 και κατά τόπους στη νότια νησιωτική χώρα 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, αναμέονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταγίδες τις πρωινές ώρες και σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 6 με 7 και τοπικά στα ανατολικά 8 μποφόρ και από τις μεσημβρινές ώρες δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη, προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες και εξασθένηση των φαινομένων από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ και από τις μεσημβρινές ώρες νοτιοδυτικοί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και τη Θράκη, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι ισχυρές στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως τις βραδινές ώρες. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά κυρίως της δυτικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 6 με 7 και στα ανατολικά έως 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση και από τις μεσημβρινές ώρες νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ. η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα ισχυρές. Τις απογευματινές ώρες τα φαινόμενα πρόσκαιρα θα εξασθενήσουν. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 5 με 6 που από το βράδυ θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 6 με 7 και πιθανώς στο Ιόνιο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί πό 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από τις μεσημεριανές ώρες βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 6 με 7 και στα ανατολικά και τα νότια 8 μποφόρ και από τις μεσημβρινές ώρες δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές. Σταδιακή εξασθένηση και βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 7 με 8 μποφόρ και από τις απογευματινές ώρες δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 και στην Κρήτη έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που από το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Εξασθένηση από τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 7 με 8 και από τις απογευματινές ώρες δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 17 και στα νότια έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από τις μεσημεριανές ώρες βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 7 με 8 και θα από τις μεσημβρινές ώρες νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο

Στα δυτικά νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο. Στα δυτικά και τα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα και από τα δυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και πρόσκαιρα στα βορειοδυτικά ημιορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά στα πελάγη 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.





Ειδήσεις σήμερα:

Australian Open - Ζβέρεφ: Πουλί τον κουτσούλησε στο κεφάλι (βίντεο)

Γλυφάδα: Έκρηξη σε πλυντήριο αυτοκινήτων (βίντεο)

Πέθανε ο Ντέιβιντ Κρόσμπι