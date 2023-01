Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ' όλα”: Κήλες στην κοιλιά, πρόπτωση μήτρας και πόνος στο ισχίο

Πλούσια για ακόμη ένα Σαββατοοκύριακο ειναι η άκρως ενδιαφέρουσα θεματολογία της εκπομπής υγείας και ευεξίας, πυο παρουσιάζει η Φωτεινή Γεωργίου στον ΑΝΤ1.

Σάββατο, 21 Ιανουαρίου στις 10:00

Πώς συνδέονται τα σακχαρούχα ποτά με την απώλεια μαλλιών στους άνδρες;

Πρωτοποριακή μέθοδος για να αντιμετωπιστούν οι σύνθετες – δύσκολες κήλες στην κοιλιά.

Cyberchondria: Πόσο επικίνδυνη είναι η παγκόσμια τάση που θέλει τον «Dr.Google» να μας κάνει διάγνωση;

ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Καινοτομία και υψηλού επιπέδου αποκατάσταση στο φυσικοθεραπευτήριο του Ασκληπιείου Βούλας.

Κυριακή, 22 Ιανουαρίου στις 10:00

«Κάθετη πρόληψη και διάγνωση» για τα καρδιαγγειακά - Η νέα αποτελεσματική επιστημονική πρακτική.

Πρόπτωση μήτρας: Τι συνιστά πλέον η επιστημονική κοινότητα για την αντιμετώπισή της;

Θεραπευτική άσκηση για τον πόνο στο ισχίο. Γιατί υπερτερεί;

ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Η εξειδίκευση στην κτηνιατρική σώζει τις ζωές των κατοικιδίων μας.

