Ζάκυνθος - Λεπτοσπείρωση: Νεκρός 57χρονος

Μετά από μάχη δύο εβδομάδων ο άτυχος άνδρας κατέληξε. Τι είναι και πώς μεταδίδεεται η λεπτοσπείρωση.

Ανησυχία έχει προκαλέσει ο θάνατος του 57χρονου, ο οποίος νοσηλεύτηκε για 15 μέρες στη ΜΕΘ του γενικού νοσοκομείου Ζακύνθου με λεπτοσπείρωση.

Ο άτυχος άνδρας μπήκε στο νοσοκομείο στις 2 Ιανουαρίου και αμέσως διασωληνώθηκε σύμφωνα με το imerazante. Τελικά ο άνθρωπος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και άφησε την τελευταία πνοή του την Τρίτη 17 Ιανουαρίου.

Όσο ήταν στην Εντατική, έκανε εξειδικευμένες εξετάσεις όπως προβλέπεται και διαπιστώθηκε ότι είχε λεπτοσπείρωση.

Για το περιστατικό έχει ήδη ενημερωθεί ο ΕΟΔΥ ενώ είναι πιθανό να γίνουν έλεγχοι στο νησί το επόμενο διάστημα.

Τι είναι η λεπτοσπείρωση

Το αίτιο της λεπτοσπείρωσης είναι το βακτηρίδιο leptospira interrogans σύμφωνα με το wikipedia.

Η ασθένεια μεταδίδεται τόσο από άγρια όσο και από οικόσιτα ζώα. Τα πιο συνηθισμένα ζώα που μεταδίδουν την αρρώστια είναι τα τρωκτικά.

Συνήθως μεταδίδεται από τα ούρα ή από νερό ή χώμα με ούρα ζώων σε περίπτωση επαφής, όταν υπάρχουν σκασίματα στο ανθρώπινο δέρμα, στα μάτια, στο στόμα ή στη μύτη.

Στις αναπτυσσόμενες χώρες, η αρρώστια συνήθως προσβάλλει τους αγρότες και τα κατώτερα οικονομικά στρώματα που ζουν στις πόλεις.

Στις ανεπτυγμένες χώρες, συνήθως προσβάλλει άτομα που συμμετέχουν σε δραστηριότητες στη φύση σε ζεστές και υγρές περιοχές.

