Αθλητικά

Australian Open - Ζβέρεφ: Πουλί τον κουτσούλησε στο κεφάλι (βίντεο)

Δεν έφερε γούρι στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, που αποκλείστηκε εν τέλει.

Ένα ιδιαίτερο περιστατικό συνέβη σε αγώνα του Australian Open κατα τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ του Σάσα Ζβέρεφ με τον Μάικλ Μο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γερμανός τενίστας, σταματά λίγο πριν το σερβίς, πιάνει το κεφάλι του και αντιλαμβάνεται ότι τον έχει κουτσουλήσει πουλί. Εκείνος πήγε στον πάγκο του για να σκουπιστεί και αντιμετώπισε με καλή διάθεση την κατάσταση και επέστρεψε στον αγώνα.

Μπορεί το συμβάν αυτό να θεωρείται γούρι και ευτυχία από πολλούς, όμως, σίγουρα δεν βοήθησε τον Ζβέρεφ, ο οποίος, έχασε τον αγώνα και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Australian Open.

Na Australia ha passaros com bastante pontaria. Alexander Zverev que o diga! pic.twitter.com/r6ko9ZfzC9 — Eurosport Portugal (@EurosportTV_Por) January 19, 2023

