Πολιτική

“Qatar Gate” - Εύα Καϊλή: η απομόνωση, το κρύο και η αϋπνία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταγγελίες για τις συνθήκες κράτησής της έκανε η Εύα Καϊλή, μέσω του δικηγόρου της, μετά την ακρόαση της στις Βρυξέλλες.

«Η Εύα Καϊλή από την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου έως την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου ήταν σε απομόνωση με απόφαση του ανακριτή. Για 16 ώρες ήταν σε ένα κελί στην Αστυνομία, όχι στην φυλακή, με κρύο, ζήτησε μια δεύτερη κουβέρτα και δεν της έδωσαν, της πήραν το παλτό. Αυτά είναι βασανιστήρια» σημείωσε ο συνήγορος της Εύας Καϊλή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά την ακρόασή της ενώπιον του προδικαστικού τμήματος στις Βρυξέλλες.

Ειδικότερα, ο κ. Δημητρακόπουλος δήλωσε:

«Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον σας για την κυρία Εύα Καϊλή. Θα λέω συνέχεια ότι η Εύα Καιλή είναι αθώα.

Η Εύα Καϊλή μου ζήτησε να σας μεταφέρω τα εξής. Η Εύα Καϊλή δεν είχε καμιά επαγγελματική συνεργασία με τον κύριο Παντσέρι. Και τώρα τα δύσκολα και στενάχωρα: Η Εύα Καϊλή από την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου έως την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου ήταν σε απομόνωση με απόφαση του ανακριτή.

Για 16 ώρες ήταν σε ένα κελί στην Αστυνομία, όχι στην φυλακή, με κρύο, ζήτησε μια δεύτερη κουβέρτα και δεν της έδωσαν, της πήραν το παλτό. Αυτά είναι βασανιστήρια. Το φως ήταν συνεχώς αναμμένο, δεν μπόρεσε να κοιμηθεί για ένα λεπτό, είχε περίοδο με πολύ αίμα και δεν της επέτρεψαν να πλυθεί. Αυτό συνιστά βασανιστήριο.

Η Εύα Καϊλη κατηγορείται αλλά υπάρχει πάντα το τεκμήριο αθωότητας, είμαστε στην Ευρώπη! Αυτές οι πράξεις παραβιάζουν την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, είναι βασανιστήρια, είναι Μεσαίωνας.

Σας παρακαλώ όλους, δημοσιοποιείστε τα αυτά, η δημοσιότητα είναι η ψυχή της δικαιοσύνης. Ελπίζω σε μια δίκαιη δίκη, είμαστε στην Ευρώπη!».

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Μαχαίρωσε τη μητέρα του παιδιού του

Αρμενία: Δεκάδες στρατιωτικοί νεκροί από φωτιά σε στρατώνα

Ιωάννινα: καταδίωξη δραπέτη στο κέντρο της πόλης