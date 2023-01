Πολιτισμός

ΕΣΗΕΑ - “Έτος Καραϊβάζ” το 2023: Banner στην κεντρική όψη του κτηρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στόχος να μην ατονήσει το αίτημα της εξιχνίασης της στυγνής δολοφονίας του και της απόδοσης δικαιοσύνης.

«20 ΣΦΑΙΡΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» είναι το μήνυμα που επιγράφει το banner διαστάσεων 3m x 60cm με τη φωτογραφία του δολοφονημένου δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, το οποίο τοποθετήθηκε την Πέμπτη στην κεντρική όψη του κτηρίου της ΕΣΗΕΑ, επί της οδού Ακαδημίας 20 στην Αθήνα, και αναγράφει, επίσης, την ημερομηνία της δολοφονίας του (9.4.2021).

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει η ΕΣΗΕΑ μέσα στο 2023, το οποίο έχει αφιερώσει στη μνήμη του Γιώργου Καραϊβάζ, με στόχο να μην ατονήσει το αίτημα της εξιχνίασης της στυγνής δολοφονίας του και της απόδοσης δικαιοσύνης.

Η ΕΣΗΕΑ υπενθυμίζει ότι το θέμα του εντοπισμού και της σύλληψης των δραστών, 650 ημέρες, σήμερα, από τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ, έχει προκαλέσει τεράστιο διεθνές ενδιαφέρον και πολλά ερωτήματα και εμφανίζεται σε όλες τις εκθέσεις για την ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα, ως δείκτης απειλής κατά της ασφάλειας των δημοσιογράφων.

Ειδήσεις σήμερα:

Μοσχάτο: βίντεο ντοκουμέντο από το γραφείο του 50χρονου

“Qatar Gate” - Εύα Καϊλή: η απομόνωση, το κρύο και η αϋπνία

Αρμενία: Δεκάδες στρατιωτικοί νεκροί από φωτιά σε στρατώνα