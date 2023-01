Πολιτική

Πρέσβης ΗΠΑ στην Τουρκία: Υπέρ της πώλησης F-16 η κυβέρνηση Μπάιντεν

Αποσύνδεσε την πώληση των F-16 στην Τουρκία από την ένταξη Σουηδίας – Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία.

Η πώληση F-16 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία δεν συνδέεται με τη διαδικασία ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ δήλωσε ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα Τζέφρι Φλέικ. Όπως είπε, η κυβέρνηση Μπάιντεν στηρίζει την πώληση των F-16 στην Τουρκία και συνεργάζονται με το Κογκρέσο για αυτό το θέμα.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, μιλώντας σε ομάδα δημοσιογράφων στην Άγκυρα, ο Αμερικανός Πρέσβης είπε ότι είναι ευχαριστημένοι από τις συνομιλίες υψηλού επιπέδου μεταξύ των δύο χωρών. Όπως είπε, ο Μπλίνκεν ευχαρίστησε την Τουρκία για Συμφωνία για τον διάδρομο σιτηρών της Μαύρης Θάλασσας, προσθέτοντας ότι στην ημερήσια διάταξη ήταν θέματα όπως η πώληση F-16 στην Τουρκία, ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας και το ΝΑΤΟ.

Σε ερώτηση εάν η αντίδραση στο Κογκρέσο για την πώληση F16 στην Άγκυρα διασυνδέεται με τη διαδικασία ένταξης της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, με το Κογκρέσο των ΗΠΑ να αντιτίθεται στην πώληση και τον εκσυγχρονισμό των F-16 στην Τουρκία, ο Αμερικανός Πρέσβης είπε: «Όχι. Δεν υπάρχει καμία διασύνδεση εδώ. Ο υπουργός Μπλίνκεν το κατέστησε σαφές».

Υπενθυμίζοντας ότι ο Αμερικανός γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ αντιτίθεται στην πώληση F-16 στην Τουρκία, ο Φλέικ είπε: «Συνεργάστηκα με τον γερουσιαστή Μενέντεζ, τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία. Έχει εκφράσει σοβαρές ανησυχίες. Ωστόσο, αυτό δεν έχει καμιά σχέση με την Σουηδία και τη Φινλανδία. Αλλά πρέπει να πω ότι υπάρχει μια καθολική επιθυμία για τη Σουηδία και τη Φινλανδία να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Το ίδιο και στο Κογκρέσο».

Ο Φλέικ επεσήμανε ότι η κυβέρνηση Τζο Μπάιντεν υποστηρίζει την πώληση των F-16 στην Τουρκία, «το Κογκρέσο είναι ένα νομοθετικό σώμα και ένα ανεξάρτητο όργανο. Αυτό το σώμα πρέπει να εγκρίνει την πώληση όπλων. Επομένως, η κυβέρνηση δεν μπορεί να πει ‘Άντε ας το κάνουμε αυτό΄. Ωστόσο, η κυβέρνηση Μπάιντεν στηρίζει αυτή την πώληση και εργάζεται με το Κογκρέσο για αυτό το θέμα».

Ο Πρέσβης Φλέικ είπε ότι δεν έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία για το πότε θα απαντήσει το Κογκρέσο στην κυβέρνηση Μπάιντεν σχετικά με την πώληση των F-16 στην Τουρκία.

