Μοσχάτο - Απαγχονισμός: Προφυλακίστηκε η 47χρονη για τον θάνατο του 50χρονου

Τι ισχυρίστηκε στην απολογία της η 47χρονη που κατηγορείται για τον θάνατο του 50χρονου ασφαλιστή-λογιστή στο Μοσχάτο.

Προφυλακιστέα κρίθηκε η 47χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση θανάτου του 50χρονου ασφαλιστή-λογιστή στο Μοσχάτο.

Ανακριτής και εισαγγελέας δεν πείστηκαν από τους ισχυρισμούς της και μετά τη μαραθώνια απολογία της διέταξαν την προσωρινή κράτησή της.

Σε δήλωσή της η δικηγόρος της κατηγορουμένης, Κατερίνα Τσιώνα, ανέφερε στη δικογραφία δεν είχε συμπεριληφθεί ακόμη η ιατροδικαστική έκθεση και τόνισε ότι με την εξέλιξη της διαδικασίας θα αιτηθεί την αποφυλάκιση της με όρους.

Ο βασικός ισχυρισμός της κατηγορουμένης ήταν ότι ο 50χρονος αυτοκτόνησε.

