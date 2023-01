Οικονομία

Κικίλιας: Η Ελλάδα θα έχει ισχυρό τουριστικό ρεύμα και το 2023

Ο Υπουργός Τουριμσμού ακοίνωσε ότι ανοίγει γραφείο του ΕΟΤ στη Μελβούρνη

“Τα περιφερειακά αεροδρόμια έχουν κάνει ρεκόρ με 31 εκατομμύρια επιβάτες, γεγονός που δείχνει πως η στρατηγική μας για καλύτερο τουρισμό σε όλη την Ελλάδα πέτυχε”, δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας σε συνέντευξή του στο OPEN. Ο Υπουργός Τουρισμού πρόσθεσε ότι για την Αθήνα ο τουρισμός αποτέλεσε φέτος τη βασική πηγή χρηματοδότησης, ενισχύοντας την τσέπη των πολιτών, τα εστιατόρια, τα καφέ, τα μουσεία και το εμπόριο.

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι το νομοσχέδιο που θα φέρει το Υπουργείο Τουρισμού τις επόμενες ημέρες στη Βουλή, προβλέπει σύσταση γραφείου του ΕΟΤ στη Μελβούρνη – μια στρατηγική κίνηση που θα συμβάλλει σημαντικά στην προσέλκυση ταξιδιωτών από την Αυστραλία.

«Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να προσθέτουμε κι άλλες αγορές, παραπάνω δυναμική στη χώρα, έτσι ώστε να έχουμε ταξιδιώτες και τουρίστες 12 μήνες το χρόνο. Αυτή είναι η στόχευση, αυτή η προσπάθεια γίνεται. Είναι κομβικό, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι στην άλλη άκρη του πλανήτη, είναι μια άλλη ήπειρος. Έχει σημαντικό ελληνικό στοιχείο 300.000 Ελληνοαυστραλοί ζουν στη Μελβούρνη, και είναι μια αγορά που άνοιξε επιτέλους μετά από δύο χρόνια περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας», είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτώμενος για την ερχόμενη τουριστική περίοδο, ο υπουργός Τουρισμού δήλωσε ότι η εικόνα των προκρατήσεων δείχνει πως και το 2023 η Ελλάδα θα έχει ισχυρό τουριστικό ρεύμα, αναφέροντας ενδεικτικά ότι από τις ΗΠΑ και τον Καναδά έχουν ήδη ανακοινωθεί 56 απευθείας πτήσεις ανά εβδομάδα προς το «Ελ. Βενιζέλος», ενώ μέχρι την άνοιξη θα έχουν προστεθεί και άλλες.

