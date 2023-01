Παράξενα

Τροχαίο - Θεσσαλονίκη: Νταλίκα γκρέμισε μπαλκόνι διαμερίσματος (εικόνες)

Πώς σημειώθηκε το απίστευτο τροχαίο που από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα.

Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 18 Ιανουαρίου 2023, στην περιοχή Άγιος Παύλος, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, οδηγός νταλίκας, φαίνεται να μην υπολόγισε σωστά της αποστάσεις και τον όγκο του οχήματος το οποίο οδηγούσε, με αποτέλεσμα να πάρει παραμάζωμα το μπαλκόνι ενός διαμερίσματος.

Η νταλίκα χτύπησε στο πλαϊνό μέρος του μπαλκονιού του διαμερίσματος και όπως φαίνεται στις παρακάτω φωτογραφίες, έχουν προκληθεί φθορές, ενώ έχει αποκολληθεί και ένα μέρος από τα κάγκελα.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία, με τον οδηγό της νταλίκας να παραμένει στο σημείο αμέσως μετά το συμβάν.

