MLS: Νεκρός ο Άντον Γουόκς σε ηλικία 25 ετών

Η είδηση του θανάτου του Άντον Γουίκς βύθισε στο πένθος το ποδόσφαιρο των ΗΠΑ.

Ο Άγγλος αμυντικός της Σάρλοτ, Άντον Γουόκς, σκοτώθηκε σε ηλικία 25 ετών, όπως ανακοίνωσε σήμερα (19/1) ο σύλλογος της Major League Soccer.

Ο Γουόκς σκοτώθηκε μετά από σύγκρουση σκαφών στο Μαϊάμι, καθώς ο σύλλογος βρισκόταν στη Φλόριντα για να ξεκινήσει προετοιμασία, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ξεκίνησε την καριέρα του με την Τότεναμ τον Ιούλιο του 2013. Έπαιξε έναν αγώνα με την πρώτη ομάδα, μπαίνοντας ως αλλαγή στο 80ο λεπτό στη νίκη εναντίον της Τζίλινγχαμ (5-0) για το League Cup, το 2016.

Αργότερα είχε επιτυχημένες περιόδους σε Πόρτσμουθ και Ατλάντα Γιουνάιτεντ, πριν μετακομίσει στη Σάρλοτ το 2022. «Ο Άντον έκανε τους γύρω του καλύτερους ανθρώπους σε όλους τους τομείς της ζωής και εκπροσώπησε την Σάρλοτ με τα υψηλότερα πρότυπα τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου», δήλωσε ο ιδιοκτήτης του συλλόγου Ντέιβιντ Τέπερ.

«Θα λείψει πολύ σε πολλούς και οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με την οικογένεια του Άντον κατά τη διάρκεια αυτής της σπαρακτικής στιγμής».

