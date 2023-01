Κοινωνία

Αττική - Εγκλήματα δρόμου: Δύο συμμορίες στα χέρια της ΕΛΑΣ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Αττική. Συνελήφθησαν 17 άτομα για διακίνηση ναρκωτικών, ληστείες κλοπές και αρπαγές.

Εκτεταμένες επιχειρησιακές δράσεις με σκοπό την αντιμετώπιση των «εγκλημάτων δρόμου» στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, πραγματοποιήθηκαν το διήμερο 17 και 18 Ιανουαρίου από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων, που πραγματοποιήθηκαν σε Καισαριανή, Παγκράτι, Βύρωνα, Ζωγράφου, Σεπόλια και Καλλιθέα, εξαρθρώθηκαν δύο συμμορίες, 14 μέλη των οποίων συνελήφθησαν, που - κατά περίπτωση - δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και στη διάπραξη κλοπών, ληστειών και αρπαγών.

Συνολικά, συνελήφθησαν 17 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας φυγόποινος με καταδικαστικές αποφάσεις άνω των 20 ετών, ενώ εξιχνιάστηκαν 3 ληστείες ιδιαίτερης σκληρότητας, μια αρπαγή, 17 κλοπές καθώς και 2 περιπτώσεις απάτης το οικονομικό οφελος των οποίων ξεπερνάει τις 120.000 ευρώ. Πιο αναλυτικά, για την πρώτη συμμορία, εξακριβώθηκαν πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίας τα μέλη της δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε Ζωγράφου, Καισαριανή, Παγκράτι καθώς και σε γειτονικές περιοχές.

Από τις έρευνες σε σπίτια - καβάτζες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 5 σιδερογροθιές και πτυσσόμενο γκλοπ, 9 κινητά τηλέφωνα, 49,53 γραμμάρια κάνναβης, μεταλλικό κλείστρο πυροβόλου όπλου, 47 φυσίγγια, εκ των οποίων τα 6 αβολίδωτα, πλαστική λαβή - σώμα πιστολιού και μηχανισμός πυροδότησης όπλου, αλεξίσφαιρο γιλέκο, σιδερολοστός, ξύλινο ρόπαλο και κόφτης, 2 αναδιπλούμενα μαχαίρια, φιαλίδια και κουτάκια περιέχοντα υγρά και φαρμακευτικά δισκία, 2 κουκούλες full face, 1.395 ευρώ, ζεύγος χειροπέδες, 4 λειτουργικές ζυγαριές ακριβείας και πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Για τη δεύτερη συμμορία, διαπιστώθηκε ότι, τα μέλη της, τουλάχιστον από τα μέσα Φεβρουαρίου 2022, δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη κλοπών από επαγγελματικούς χώρους - γραφεία καθώς και κλοπών αντικειμένων από το εσωτερικό οχημάτων στις περιοχές της Ακρόπολης και της Καλλιθέας.

Μετά τη διάπραξη των κλοπών, αφού έλεγαν ψέματα σχετικά με την προέλευση των κλοπιμαίων, τα πωλούσαν άμεσα, συνεργαζόμενοι με κλεπταποδόχους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Μοσχάτο: βίντεο ντοκουμέντο από το γραφείο του 50χρονου

“Qatar Gate” - Εύα Καϊλή: η απομόνωση, το κρύο και η αϋπνία

Αρμενία: Δεκάδες στρατιωτικοί νεκροί από φωτιά σε στρατώνα