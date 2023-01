Αθλητικά

Αλ Νασρ - Αλ Χιλάλ: Ρονάλντο και Μέσι έλαμψαν στο φιλικό της χρονιάς

Αλ Χιλάλ-Παρί Σεν Ζερμέν 4-5! Ο Μέσι κέρδισε τον Ρονάλντο στο Ριάντ.

Το πολυαναμενόμενο φιλικό της χρονιάς ανάμεσα στη μεικτή αστέρων των Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο και Αλ Χιλάλ, κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν του Λιονέλ Μέσι, βρήκε νικητές τους Παριζιάνους με το «χορταστικό» 5-4 και τους 69.000 θεατές που κατέκλυσαν το «King Fahd International Stadium» του Ριάντ, να απολαμβάνουν άλλη μία μοναδική παράσταση των δύο σούπερ σταρ, οι οποίοι άφησαν το «σημάδι» στην παγκόσμια ποδοσφαιρική σκηνή τα τελευταία 15 χρόνια.

Σ’ ένα πραγματικά ωραίο παιχνίδι, ίσως στην τελευταία «μονομαχία» του CR7 με τον Μέσι (με τους δύο άσους να έχουν θερμούς εναγκαλισμούς), η Παρί πήρε προβάδισμα μόλις στο 3’ με γκολ του Αργεντινού έπειτα από ασίστ του Νεϊμάρ.

Η μεικτή Αλ Νασρ/Αλ Χιλάλ ισοφάρισε στο 34’ με εύστοχο πέναλτι του Ρονάλντο (που πραγματοποίησε το ανεπίσημο ντεμπούτο του στα γήπεδα της Σαουδικής Αραβίας), που κέρδισε ο ίδιος απ’ τον Κέιλορ Νάβας, ο οποίος έκανε άστοχη έξοδο και βρήκε τον Πορτογάλο άσο με τη... γροθιά του στο πρόσωπο.

Οι Γάλλοι έμειναν με δέκα παίκτες στο 39’ έπειτα απ’ την απευθείας αποβολή του Μπερνάτ, ο οποίος ανέτρεψε αντίπαλό του, ο οποίος έφευγε σε τετ-α-τετ, όμως στο 43’ πήραν ξανά το προβάδισμα με τον Μαρκίνιος έπειτα από σέντρα του Μπαπέ.

Στο 45’ ο Νεϊμάρ έχασε πέναλτι (απέκρουσε ο Αλ Οβάις) και στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου, ο Ρονάλντο ισοφάρισε ξανά με κοντινό σουτ, κι αφού η πρώτη προσπάθειά του (κεφαλιά) είχε χτυπήσει στο αριστερό δοκάρι του Νάβας.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι δύο ομάδες συνέχισαν να προσφέρουν γκολ και θέαμα. Στο 53’ η Παρί έκανε το 3-2 με τον Σέρχιο Ράμος, για να ισοφαρίσει ξανά ο Γιανγκ Χιούν-Σου στο 56’ σε 3-3.

Στο 59’ η Παρί κέρδισε δεύτερο πέναλτι σε χέρι του Αλ Μπουλαχί μετά από σουτ του Μέσι κι ο Μπαπέ δεν αστόχησε απ’ την άσπρη βούλα για το 4-3 της γαλλικής ομάδας, ενώ στο 78’ ο 20χρονος Εκιτικέ με κούρσα... μισού γηπέδου κι εξαιρετικό τελείωμα έκανε το το 5-3. Την τελική «πινελιά» στο ματς έβαλε ο Ταλίσκα, μειώνοντας στο τελικό 5-4 στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αντικαταστάθηκε στο 61ο λεπτό απ’ τον Ματέους Περέιρα, ενώ ένα λεπτό αργότερα (62’) ο Κριστόφ Γκαλτιέ απέσυρε με τη σειρά του τον Μέσι, περνώντας στη θέση του τον Αϊμάν Καρί.

