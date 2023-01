Κακοκαιρία - Ιταλία: Νεκροταφείο κατέρρευσε και κατέληξαν σε χαράδρα φέρετρα και τεφροδόχοι (εικόνες)

Κόσμος

Μακάβριο θέαμα στην Ιταλία. Δεκάδες φέρετρα και τεφροδόχοι κατάληξαν λόγω της κακοκαιρίας. Εξοργισμένοι οι συγγενείς των νεκρών.



Εξαιτίας της συνεχιζόμενης κακοκαιρίας, στην κωμόπολη Σαντ Άγκατα Ντέι Γκότι της Κάτω Ιταλίας, στην ευρύτερη περιφέρεια της Νάπολης, κατέρρευσε σήμερα τμήμα του τοπικού νεκροταφείου. Κύρια αιτία του συμβάντος, όπως φαίνεται, είναι η αύξηση της στάθμης του νερού σε παραπόταμο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο νεκροταφείο.

Περίπου 20 φέρετρα και 80 τεφροδόχοι κατέληξαν σε χαράδρα. Αύριο Παρασκευή, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, θα ξεκινήσει η επανατοποθέτησή τους στο νεκροταφείο.

«Σεβόμαστε τον πόνο των συγγενών των νεκρών, αλλά ζητάμε κατανόηση και τη μέγιστη δυνατή συνεργασία απ΄όλους, χωρίς άδικη απόδοση ευθυνών», δήλωσε ο δήμαρχος του Σαντ Άγκατα Ντέι Γκότι, Σαλβατόρε Ρίτσιο.

Πολλοί από τους συγγενείς των νεκρών ζήτησαν δικαστική παρέμβαση, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν υπάρχουν ευθύνες της τοπικής αυτοδιοίκησης, από τη στιγμή που κάτοικοι είχαν επισημάνει εδώ και καιρό τα προβλήματα στην περιοχή του νεκροταφείου.

