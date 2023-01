Πολιτική

Ειδικό δικαστήριο: Ο Νίκος Παππάς δεν θα προσέλθει

Η αντίδραση της έδρας για την απουσία του Νίκου Παππά και η κατάθεση του Κώστα Βαξεβάνη.

Στο Ειδικό Δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών οι συνήγοροι του πρώην υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά ενημέρωσαν το δικαστήριο ότι δεν θα προσέλθει ο εντολέας τους για να απολογηθεί.

Ειδικότερα, οι δικηγόροι του κ. Παππά, ανέφεραν: "Ο Παππάς δεν θα έρθει, θα απολογηθεί δι' ημών". Όπως είναι γνωστό από το νόμο περί ευθύνης των υπουργών ο κ. Παππάς έχει τη δυνατότητα να μην παραστεί στο Ειδικό Δικαστήριο.

Παράλληλα, οι συνήγοροι του κ. Παππά, ζήτησαν να κλητευθεί ως μάρτυρας ο Ιωάννης Βλαδίμηρος Καλογρίτσας, γιος του επιχειρηματία.

Όπως σημείωσε ο Γιάννης Μαντζουράνης, εκ των συνηγόρων υπεράσπισης του κ. Παππά, ο Ιωάννης-Βλαδίμηρος Καλογρίτσας "έχει άμεση προσωπική συμμετοχή σε όλες τις διαδικασίες του διαγωνισμού, για να ξεκαθαριστεί εάν ο γιος ήταν μπροστινός του πατέρα ή το ανάποδο. Πάντως, είναι αυτός που έχει υπογράψει όλα τα χαρτιά. Υποβάλλουμε αίτημα να κληθεί και να εξεταστεί.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος, εκ των συνηγόρων του Χρήστου Καλογρίτσα, ανέφερε: "Δεν έχουμε αντίρρηση να προσέλθει ο οποιοσδήποτε μάρτυρας αν και δεν βλέπουμε καμία δυνατότητα ουσιώδους συνεισφοράς στην κρίση σας. Απαίτησαν ένα πρόσωπο με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, το οποίο εξ αρχής είχε εκφράσει τη διαφωνία του με όλα αυτά. Εάν το δικαστήριο δεχθεί να έρθει κι εμείς θα προτείνουμε άλλους τρεις μάρτυρες".

Στη συνέχεια η εισαγγελέας της έδρα, αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Όλγα Σμυρλή τάχθηκε υπέρ του αιτήματος των συνηγόρων του κ. Παππά, λέγοντας χαρακτηριστικά: "Θεωρώ ότι από την αρχή θα έπρεπε να έχει κληθεί. Θεωρώ ότι δεν βλάπτει να προσέλθει". Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να αποφασίσει.

Στο Ειδικό Δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών που δικάζεται η υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών του έτους 2016 κατέθεσε σήμερα ο δημοσιογράφος Κώστας Βαξεβάνης. Ο τελευταίος κατά την κατάθεσή του, μεταξύ των άλλων, αναφέρθηκε στην δημοσιογραφική του πορεία, την πορεία της εφημερίδος Documento και του περιοδικού Hot Doc, αλλά και στις σχέσεις του με τον επιχειρηματία Χρήστο Καλογρίτσα, όπως και τη σύγκρουσή του με τον τελευταίο.

Επίσης, ο μάρτυρας απέκλεισε ότι τα τρία εκατομμύρια ευρώ της εγγυητικής επιστολής των τηλεοπτικών αδειών διατέθηκαν (χρηματοδοτήθηκε) για την εφημερίδα Documento.

Ακόμη, ο μάρτυρας ανέφερε, ότι η σύγκρουση του με τον κ. Καλογρίτσα ξεκίνησε από τις πρώτες ημέρες της έκδοσης της εφημερίδας Documento, καθώς υπήρχαν ρεπορτάζ και έντονη κριτική για τη σύζυγο του Πρωθυπουργού, για το διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος Ιωάννη Στουρνάρα, κ.λπ.

Ειδικότερα, ο κ. Βαξεβάνης ανέφερε:

"Το 2016 είχα εμπλοκή στην έκδοση της εφημερίδας Documento ως διευθυντής, όχι ως εκδότης. Από την πρώτη ημέρα έκδοσης η εφημερίδα δέχθηκε πυρά, δολοφονία χαρακτήρα, προσπάθεια ενοχοποίησης, σύνδεση με χρήμα που διακινείτο υπόγεια και ο λόγος ήταν ότι από την πρώτη μέρα η εφημερίδα ήταν πάρα πολύ ενοχλητική με δημοσιεύματα για το πόθεν έσχες του πρωθυπουργού και της συζύγου του, τον Γιάννη Στουρνάρα κ.λπ.





Το πρώτο επιχείρημα ήταν ότι η εφημερίδα εκδόθηκε από τα βοσκοτόπια του Καλογρίτσα. Στη συνέχεια το δεύτερο επιχείρημα ήταν ότι αυτή η εφημερίδα έγινε με τα 3 εκατομμύρια ευρώ των Χούρι (της εταιρείας CCC), μόνο που αυτά τα χρήματα αποδεσμεύτηκαν τον Ιανουάριο του 2017 και διοχετεύτηκαν σε λογαριασμούς του Καλογρίτσα και των εταιρειών του, είναι κάτι που το επιβεβαίωσε και ο κ. Στουρνάρας".

Ο εκδότης υποστήριξε, επίσης, ότι όταν ενδιαφέρθηκε να εκδώσει εφημερίδα τον πλησίασαν διάφοροι επιχειρηματίες ως επενδυτές. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο Χρήστος Καλογρίτσας. Μετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις και διαφωνίες κατέληξαν να είναι εκδότης ο Χρήστος Καλογρίτσας.

"Υπογράψαμε ένα συμφωνητικό ότι σε 7 μήνες εφόσον όλα πάνε καλά, εγώ θα δεχθώ να μπω μέτοχος, θα του παραχωρήσω το 50% του τίτλου κι θα γίνουμε συνέταιροι", κατέθεσε ο Κώστας Βαξεβάνης και συνέχισε λέγοντας ότι ήδη από το δεύτερο φύλλο της εφημερίδας υπήρξαν διαφωνίες με τον Κ. Καλογρίτσα, ο οποίος ενοχλήθηκε από ο πρωτοσέλιδο δημοσίευμα που αφορούσε τον Γ. Στουρνάρα. Ακολούθησαν άλλα πρωτοσέλιδα που προκάλεσαν σφοδρή σύγκρουση μεταξύ τους.

"Λίγες μέρες μετά, τον Ιανουάριο του 2017 -συνέχισε ο μάρτυς- διαβάζω στον Βηματοδότη ότι ο κ. Καλογρίτσας συναντήθηκε με τον Στουρνάρα στην ΤτΕ. Δηλαδή, ο ελεγχόμενος για βοσκοτόπια και τα δάνεια της Attica Βank και μηνυόμενος από τον Στουρνάρα, συναντήθηκε με τον διώκτη του.

Μου μπήκαν ψύλλοι στα αυτιά και έμαθα ότι η συνάντηση είχε θέμα να κλείσει το Documento. Τον πήρα τηλέφωνο και του είπα: "Τι είναι αυτά που κάνεις;" Του είπα ότι εγώ αποχωρώ από το Documento και θα ζητήσω αποζημίωση. Μου απάντησε ότι εκείνος θα φύγει από το Documento και δεν χρειάζεται να πάμε στα δικαστήρια και θα μου αφήσει ως αποζημίωση τα έπιπλα, τα γραφεία κ.λπ., κι εκείνος θα εισέπραττε τη διαφήμιση. Υπογράψαμε ιδιωτικό συμφωνητικό. Από τότε αρχίζει η φιλολογία των 3 εκατομμυρίων. Τώρα ο κ. Καλογρίτσας είναι μια χαρά, τα έχει βρει με την Κυβέρνηση και εξυπηρετεί το αφήγημά της", κατέληξε ο Κώστας Βαξεβάνης.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του αναπληρωματικού εισαγγελέα του Ειδικού Δικαστηρίου, αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Δημήτρη Ασπρογέρακα ο μάρτυρας είπε: «Από όσο γνωρίζω δεν υπήρξε παρέμβαση Παππά προς τον Καλογρίτσα, ούτε μου είχε μεταφέρει ο Καλογρίτσας ότι ακούει προστάγματα Παππά ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου, ότι δηλαδή δεχόταν εντολές ή ότι ο υπουργός έδινε τέτοιες εντολές».

«Για την έκδοση του Ντοκουμέντου δεν με προσέγγισε ο πρώην υπουργός Νίκος Παππάς. Εγώ συναντήθηκα με τον κ. Καλογρίτσα μετά από δική του πρόσκληση. Δεν υπήρξε τρίτος που παρενέβη», πρόσθεσε ο Κώστας Βαξεβάνης.

Η δίκη συνεχίζεται αύριο το μεσημέρι.

