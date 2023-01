Κοινωνία

Γλυφάδα: Έκρηξη σε πλυντήριο αυτοκινήτων (βίντεο)

Τρόμος και καταστροφές από την ισχυρή έκρηξη μέσα στην νύχτα. Ζημιές προκλήθηκαν και σε παρακείμενα σπίτια.

Έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού έγινε περίπου στις 03:20 τα ξημερώματα της Παρασκευής, σε πλυντήριο αυτοκινήτων, που βρίσκεται στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη 55, στην Γλυφάδα.

Αποτέλεσμα της έκρηξης ήταν να προκληθούν σημαντικές ζημιές τόσο στον εσωτερικό χώρο του πλυντηρίου, όσο και στον εξωτερικό, καθώς και γενικότερα στην πρόσοψη του κτηρίου.

Ζημιές προκλήθηκαν και σε διαμέρισμα που βρίσκεται ακριβώς πάνω από το πλυντήριο αυτοκινήτων.

Επί τόπου έσπευσαν, μετά από την έκρηξη, πυροσβέστες, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), για την διερεύνηση της υπόθεσης.

