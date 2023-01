Πολιτική

Οικονόμου για sms Παππά και “Α2”: Ο Τσίπρας είναι εκκωφαντικά σιωπηρός (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος στον ΑΝΤ1 για την συνέντευξη Τύπου του Μητσοτάκη για την Οικονομία, τις υποκλοπές και όσα έγιναν στην Βουλή, αλλά και για τον Κασιδιάρη.

Καλεσμένος στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ήταν την Παρασκευή ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η συνέντευξη Τύπου που θα δώσει την Δευτέρα ο Πρωθυπουργός σχετικά με την Οικονομία, θα είναι η πρώτη από μια σειρά συνεντεύξεων του Πρωθυπουργού, βάσει θεματικών.

«Αναδεικνύοντας ότι κάναμε, θα εξηγήσουμε που βρίσκεται η χώρα μας αυτήν την περίοδο και θα δώσουμε με αχνές γραμμές τους βασικούς στόχους και τις επιδιώξεις της επόμενης τετραετίας, με το επιχείρημα πως αφού κάναμε όσα υποσχεθήκαμε αυτήν την τετραετία, αυτά που σας λέμε θα κάνουμε την δεύτερη τετραετία», είπε ο κ. Οικονόμου.

Ερωτηθείς εάν θα υπάρχουν εκτάκτως ανακοινώσεις για μέτρα πχ. για τα αναδρομικά των συνταξιούχων, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι «Τίποτα από όλα αυτά δεν χαρακτηρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν είναι ένας “πρωθυπουργός της φωτοβολίδας”. Ότι ανακοινώνουμε είναι καλά ζυγισμένο και μετρημένο και με την σωστή αποτελεσματικότητα. Για αυτό άλλωστε, δεν έχουμε λύσει το πρόβλημα, ο κόσμος ζορίζεται, αλλά έχουμε καταφέρει να έχουμε ανθεκτικότητα μεγαλύτερη από άλλες οικονομίες».

Σχετικά με την νομοθετική διάταξη για τον αποκλεισμό του κόμματος του Ηλία Κασιδιάρη από τις εκλογές, ο κ. Οικονόμου είπε πως «φασίστες και νεοναζί δεν ψήφιζαν ποτέ την Νέα Δημοκρατία. Αυτοί έχουν ανοιχτό μέτωπο με την Νέα Δημοκρατία από την εποχή του Κωνσταντίνου Καραμανλή μέχρι σήμερα. Η τακτική μας είναι ότι όπως το 2019 ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από την κοινωνία να απομονώσει τους νεοναζί και τους φασίστες, θα γίνει αυτό και τώρα».

«Η ρύθμιση αντιμετωπίζει και το ν κίνδυνο να υπάρξει ένα άλλο κόμμα, με άλλο Πρόεδρο, αλλά ουσιαστικό ηγέτη τον Κασιδιάρη, γιατί βάζει την διάσταση της πραγματικής ηγεσίας. Την ρύθμιση την έχουν τα κόμματα στην διάθεση τους από τον Νοέμβριο. Θα επιδιώξουμε μέχρι την τελευταία στιγμή την μέγιστη δυνατή συναίνεση. Ο Άρειος Πάγος που ανακηρύσσει υποψηφίους και κόμματα, θα αποφασίσει να απαγορεύσει την συμμετοχή ενός κόμματος, που έχει καταδικαστεί ως εγκληματική οργάνωση. Η Δικαιοσύνη είναι εκείνη που εν κατακλείδι αποφασίζει», σημείωσε ο κ. Οικονόμου.

Για τις δημοσκοπήσεις σχολίασε ότι «δεν υπάρχει προηγούμενο, λες οι δημοσκοπήσεις να δείχνουν καθαρό προβάδισμα της Κυβέρνησης και πολιτική κυριαρχία του Πρωθυπουργού σε όλα τα μέτωπα, λίγους μήνες πριν από το τέλος της τετραετίας».

Σχετικά με τις υποκλοπές, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε ότι «ο Μητσοτάκης ενημερώνεται μόνο για τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Ποτέ δεν είχε έρθει σε γνώση του Πρωθυπουργού και του Μεγάρου Μαξίμου οτιδήποτε ακούγεται για τον κ. Φλώρο. Δεν το γνωρίζει η Κυβέρνηση αν η ΕΥΠ παρακολουθούσε τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, υπάρχει σε εξέλιξη έρευνα της Δικαιοσύνης και τίποτα δεν θα μείνει στην σκιά.».

«Εάν όλα αυτά ευσταθούν, υποτίθεται ότι είχε στηθεί ένα γαϊτανάκι που παρακολουθούνταν άνθρωποι πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό και το υλικό διοχετεύεται συστηματικά σε συγκεκριμένη μερίδα του Τύπου. Δεν δικαιούμαι να ρωτήσω ποια είναι η προνομιακή σχέση που υπάρχει;», είπε ο κ. Οικονόμου.

Επιτιθέμενος στον ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι «χθες τρεις εισαγγελείς μας είπαν ότι παρακολουθούνταν το τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ από το 2016 μέχρι το 2019 και μια εβδομάδα πριν τις εκλογές που φαινόταν ότι θα κέρδιζε η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε τον ποινικό κώδικα νόμο για να παραγραφεί κάθε σχετικό αδίκημα».

Για το θέμα με τον Πρόεδρο της ΑΔΑΕ και το κατά πόσον θα κληθεί τελικώς στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για το θέμα των παρακολουθήσεων, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι υπάρχουν κανόνες για το πώς λειτουργεί η Βουλή και δεν μπορεί να υπάρχουν αυτόκλητοι ομιλητές, σημειώνοντας ότι με αίτημα των 2/5 των συμμετεχόντων, όπως αρκετές άλλες φορές έχει γίνει στο παρελθόν, θα καταστεί εφικτό να εμφανιστεί ο κ. Ράμμος ενώπιον της Επιτροπής.

Στρέφοντας τα «πυρά» του στον ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα, ο Γιάννης Οικονόμου αναφέρθηκε στις εξελίξεις στο Ειδικό Δικαστήριο για τις τηλεοπτικές άδειες, λέγοντας ότι «έχουμε μαρτυρία ένορκη στο φως της ημέρας και όχι με κουκούλες και ψευδώνυμα ή “μου είπαν, άκουσα, μια τροχήλατη και κάποιος μάρτυρας”. Για όλα αυτά ο κ. Τσίπρας είναι εκκωφαντικά σιωπηρός».

«Δεύτερον, υπήρξε αυτό το sms που εγείρει πολλά σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο αντίληψης και διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, με επιβολή μετοχικής σύνθεσης σε τηλεοπτικό σταθμό. Υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα σε ότι αφορά τον “Α2”. Δεν μπορεί ο κ. Τσίπρας να μην απαντά: τα ήξερε όλα αυτά», είπε ο κ. Οικονόμου.





Ειδήσεις σήμερα:

Γλυφάδα: Έκρηξη σε πλυντήριο αυτοκινήτων (βίντεο)

Κακοκαιρία: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για την Παρασκευή

Πέθανε ο Ντέιβιντ Κρόσμπι