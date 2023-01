Αθλητικά

Australian Open - Τσιτσιπάς: Καταιγιστική εμφάνιση και πρόκριση στους “16”

Ο Έλληνας πρωταθλητής συνεχίζει ακάθεκτος και μέχρι στιγμής δεν έχει χάσει ούτε σετ στο τουρνουά!

O Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε άλλο ένα υποδειγματικό ματς και συνεχίζει ακάθεκτος στο Australian Open.

Κέρδισε τον Τάλλον Γκρίκσπουρ με 3-0 σετ (6-2, 7-6 (5), 6-3 σε 2 ώρες και 6 λεπτά) και στην φάση των «16» την Κυριακή θα αντιμετωπίσει τον Γιάνικ Σίνερ δίχως να έχει χάσει σετ στο τουρνουά!

Νωρίτερα ο Ιταλός έκανε εντυπωσιακή ανατροπή κόντρα στον Μάρτον Φούκσοβιτς, επικρατώντας με 3-2 σετ (4-6, 4-6, 1-6, 2-6, 0-6).

Ο Τσιτσιπάς έκανε υποδειγματικό ματς, παρά τις στιγμές που ο Ολλανδός άσκησε πίεση και το έκλεισε με 7 άσους (6 ο αντίπαλός του), 81% κερδισμένους πόντους σε πρώτο σερβίς (66%), 32 winners (26) και 26 αβίαστα λάθη (37).

Έτσι συνεχίζει απτόητος μέσα στο 2023 καθώς αγνοεί την ήττα τόσο στο απλό (7-0) όσο και στο διπλό (3-0).

