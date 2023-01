Κοινωνία

Κηφισιά: Μυστήριο με “χρυσή” διάρρηξη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δράστες κατάφεραν να μπουν στην μονοκατοικία χωρίς να αφήσουν ίχνη παραβίασης και να αδειάσουν 2 χρηματοκιβώτια με λεία “μαμούθ”.

Λεία «μαμούθ» απέσπασαν διαρρήκτες που κατάφεραν να μπουν σε μονοκατοικία στην Κηφισιά και να ανοίξουν 2 χρηματοκιβώτια που βρισκόντουσαν μέσα σε αυτή.

Στην καταγγελία της διάρρηξης προχώρησε μια 77χρονη την περασμένη Τετάρτη όταν και έγινε αντιληπτό το περιστατικό από την ίδια. Μάλιστα δήλωσε πως δεν υπήρχαν ίχνη διάρρηξης στην οικία.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, μέσα στα χρηματοκιβώτια βρισκόντουσαν 2.000 χρυσές λίρες Αγγλίας, 20.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας περίπου 50.000 ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιταλία: Ο αρχηγός της Μαφίας και η αφίσα του “Νονού”

Australian Open - Ζβέρεφ: Πουλί τον κουτσούλησε στο κεφάλι (βίντεο)

Πέθανε ο Ντέιβιντ Κρόσμπι