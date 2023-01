Οικονομία

ΥΠΟΙΚ: Ποιοι υπάλληλοι θα πάρουν μπόνους 9000000 ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μπόνους θα δίνεται κάθε χρόνο. Ποια είναι τα βασικά κριτήρια. Αναλυτικά τι αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο.

Τις τελικές λεπτομέρειες για το μπόνους που θα λαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι που επιτυγχάνουν τους στόχους οι οποίοι έχουν τεθεί από τις υπηρεσίες τους καθορίζει εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, το σχετικό κονδύλι των 9 εκατ. ευρώ και ο τρόπος που θα διανεμηθεί τελούν σε άμεση συνάρτηση με την προσφορά κάθε υπαλλήλου στη λειτουργία και στο έργο της υπηρεσίας, σε σχέση με την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων που έχουν τεθεί.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, το κίνητρο επίτευξης δημοσιονομικών στόχων απευθύνεται σε όσους συμβάλλουν περισσότερο στην προάσπιση, αξιοποίηση και επαύξηση της δημόσιας περιουσίας, στην καταπολέμηση οικονομικών εγκλημάτων, ή στην ταχεία εκκαθάριση υποχρεώσεων εισπράξεων και πληρωμών κ.λπ.

Δικαιούχοι είναι πολιτικοί υπάλληλοι και ένστολο προσωπικό των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των υπουργείων, των Οικονομικών Υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας και της Προεδρίας της Κυβέρνησης, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), καθώς και στις λοιπές υπηρεσίες και φορείς που εποπτεύονται ή υπάγονται στο υπουργείο Οικονομικών.

Το μπόνους θα καταβάλλεται κάθε χρόνο για τους στόχους που έχουν τεθεί για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και δεν μπορεί να υπερβαίνει, ανά έτος, το 15% του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης κάθε υπαλλήλου.

Βασικά κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία θα κριθούν οι δικαιούχοι, για στόχους που έχουν ανατεθεί –αναλόγως και του κλάδου ή της υπηρεσίας– θα είναι μεταξύ άλλων:

Έλεγχος, εκκαθάριση και έκδοση χρηματικών ενταλμάτων, καθώς και εξόφληση αυτών εντός τριάντα ημερών από τη χρέωση του ηλεκτρονικού φακέλου του αιτήματος στον αρμόδιο υπάλληλο.

Μείωση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου.

Έγκαιρη έκδοση συνταξιοδοτικών πράξεων. Έκδοση κανονιστικών και απορριπτικών συνταξιοδοτικών πράξεων και πράξεων απονομής ή απόρριψης της ισόβιας τιμητικής παροχής εντός δύο μηνών από την είσοδο στην υπηρεσία.

Κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος δημοσιονομικών ελέγχων μέχρι τις 30 Ιουλίου.

Έγκαιρη επεξεργασία και ανάλυση δεικτών του τομέα ενέργειας στην εγχώρια και στις διεθνείς αγορές, για την αξιοποίηση των στοιχείων αυτών στον καθορισμό δημοσιονομικών παρεμβάσεων.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιταλία: Ο αρχηγός της Μαφίας και η αφίσα του “Νονού”

Australian Open - Ζβέρεφ: Πουλί τον κουτσούλησε στο κεφάλι (βίντεο)

Κηφισιά: Μυστήριο με “χρυσή” διάρρηξη