Υγεία - Περιβάλλον

Λέσβος: βρέφος βρέθηκε νεκρό στην κούνια του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνος για το λίγων μηνών αγγελούδι. Ποιος βρήκε το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του. Δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο για να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο.

Χωρίς τις αισθήσεις του βρήκε μια μητέρα, στην κούνια του, το 8 μηνών αγοράκι της, στον Πολιχνίτο της Λέσβου.

Άμεσα ενημέρωσε το Κέντρο Υγείας Πολιχνίτου αλλά λόγω έλλειψης ασθενοφόρου, το βρέφος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας με ιδιωτικό αυτοκίνητο, όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, για τα αίτια του θανάτου του βρέφους διατάχθηκε νεκροψία-νεκροτομή..

Ειδήσεις σήμερα:

Οικονόμου για sms Παππά και “Α2”: Ο Τσίπρας είναι εκκωφαντικά σιωπηρός (βίντεο)

Μοσχάτο - Απαγχονισμός: η γυναίκα του 50χρονου, τα λεφτά και η προφυλάκιση της 47χρονης (βίντεο)

Δημητρακόπουλος – Καϊλή: “Κομμάτια να με κάνουν, δεν θα παραδεχθώ κάτι που δεν έχω κάνει”