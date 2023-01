Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις του τριημέρου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το τετράγωνο Αφροδίτης - Κρόνου και η επίδραση του σε σχέσεις και συναισθήματα.. Ποια ζώδια απειλούνται με χωρισμό; Τι μας επιφυλάσσουν οι επόμενες μέρες;

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/1

Η σοβαρότητα και ο ρεαλισμός που αντιμετωπίζουμε αυτή τη μέρα τις προκλήσεις στα επαγγελματικά μας είναι ο σίγουρος δρόμος για να φτάσουμε στην επιτυχία! Η συνάντηση Σελήνης-Ερμή στο ζώδιο του Αιγόκερω βοηθά τις συζητήσεις να καταλήγουν σε χρήσιμα συμπεράσματα όπως και στην κατανόηση των απόψεων του συνομιλητή μας. Αν υπάρχει στο περιβάλλον μας ένα πρόσωπο μεγαλύτερης ηλικίας, η επαφή μας μαζί του θα δώσει σε εμάς πολύτιμα μαθήματα ζωής και σε εκείνο μεγάλη χαρά! Αργότερα θα υπάρξουν απρόσμενες προσκλήσεις για κοινωνικές επαφές και ευχάριστες εξόδους που μας αποφορτίζουν από την κούραση της εβδομάδας.

Το πέρασμα του Ήλιου στον Υδροχόο μας θυμίζει πόσο σημαντικές είναι για όλους μας έννοιες όπως ανεξαρτησία, ατομική ελευθερία, κατανόηση και αγάπη για τον συνάνθρωπο μας,αλήθεια, πρόοδος και εξέλιξη! Τα ζώδια του Αέρα (Δίδυμοι, Ζυγοί, Υδροχόοι) αλλά και τα ζώδια της Φωτιάς (Κριοί, Λέοντες, Τοξότες) είναι αυτά που θα έχουν τις περισσότερες ευκαιρίες!

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/1

Το Σάββατο 21/1 η έντονη διαίσθηση, η φαντασία και ο ρομαντισμός που χαρακτηρίζουν τις πρωινές ώρες της ημέρας, επισκιάζονται αργότερα από καταπιεστικές συμπεριφορές, εκδηλώσεις ζήλιας και ανασφάλειας που αναστατώνουν τις σχέσεις και επηρεάζουν προσωρινά τη διάθεση μας.

Η Νέα Σελήνη που πραγματοποιείται λίγο πριν τις 11 το βράδυ στο ζώδιο του Υδροχόου μας δίνει-μέχρι τις αρχές του επόμενου μήνα- τη δυνατότητα να συμετάσχουμε σε ομάδες και συλλόγους, να κάνουμε νέα ξεκινήματα, να βάλουμε καινούργιους στόχους με τη θετική όψη Δία-Σελήνης να μας βοηθά να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που θα προκύψουν!

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/1

Η Κυριακή μας δίνει την αυτοπεποίθηση και τη δύναμη να βάλουμε στη ζωή μας μια καινούργια δραστηριότητα που μας διασκεδάζει και μας χαλαρώνει, μας γεμίζει αισθήματα αγάπης και γενναιοδωρίας προς όλους τους ανθρώπους, μας ωθεί να πάρουμε την πρωτοβουλία και να αναμιχθούμε με ομάδες, συλλόγους ή μια μεγάλη παρέα ατόμων με κοινούς σκοπούς και μέσα από εκεί να αντιλιφθούμε τη δύναμη της κοινής προσπάθειας και της στήριξης τους ενός προς τον άλλον.

Υπάρχει όμως το απόγευμα η δύσκολη όψη Αφροδίτης-Κρόνου που αναστατώνει σχέσεις και δεσμούς με την ψυχρότητα και την ψυχική απομάκρυνση που δημιουργεί ανάμεσα σε ανθρώπους που τους συνδέουν βαθιά συναισθήματα! Τα σταθερά ζώδια (Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι) του τρίτου δεκαημέρου είναι αυτά που επηρεάζονται περισσότερο από αυτή τη δύσκολη όψη.

Κριός

Η κοινωνική σας ζωή, οι φίλοι και οι συναναστροφές σας αποκτούν μεγάλο ενδιαφέρον με τη μετακίνηση του Ήλιου στον Υδροχόο και τη Νέα Σελήνη να πραγματοποιείται στο ίδιο ζώδιο! Έχετε λοιπόν μπροστά σας έναν περίπου μήνα για να αναθερμάνετε σχέσεις με πρόσωπα που έχουν απομακρυνθεί από τη ζωή σας, να γνωρίσετε νέους ανθρώπους, να διευρύνετε τον κοινωνικό σας κύκλο, να έρθετε πιο κοντά σε ανθρώπους και ομάδες που σας γοητεύουν με τα πιστεύω και τα ιδανικά τους. Πολύ καλό διάστημα επίσης για να κυνηγήσετε τα όνειρα σας και να ανακαλύψετε καινούργιους δρόμους που θα οδηγήσουν στην πραγματοποίηση ενός σχεδίου που το δουλεύετε καιρό! Την Παρασκευή μην αφήσετε θέματα της δουλειάς σε εκκρεμότητα και φροντίστε να είστε συνεπείς στις υποχρεώσεις σας ώστε να αποφύγετε σχόλια και επικρίσεις από τους ανώτερους σας. Το τετράγωνο Αφροδίτης-Κρόνου την Κυριακή επηρεάζει κυρίως την κοινωνική σας ζωή και τις φιλικές σας σχέσεις και ίσως παρεξηγηθείτε με ένα πολύ αγαπημένο σας πρόσωπο από μια ασήμαντη αφορμή.

Ταύρος

Ο Ήλιος περνά στον Υδροχόο και τον 10ο ηλιακό σας οίκο, και σε συνδυασμό με την Νέα Σελήνη του μήνα στο ίδιο ζώδιο έχετε μπροστά σας έναν περίπου μήνα για να ασχοληθείτε με την καριέρα, τις επαγγελματικές σας επιδιώξεις και την προώθηση των στόχων και των σκοπών σας. Έχοντας σημαντική υποστήριξη από τους ανωτέρους σας, μπορεί να πάρετε προαγωγή ή να αναλάβετε περισσότερες ευθύνες στον χώρο της δουλειάς σας. Ίσως θελήσετε να αλλάξετε αντικείμενο εργασίας ή να εφαρμόσετε κάποιες καινούργιες και καινοτόμες ιδέες που θα αλλάξουν τις διαδικασίες διεκπεραίωσης κάποιων θεμάτων. Συναισθηματικά ίσως αναπτυχθεί μια ερωτική σχέση με ένα πρόσωπο από το επαγγελματικό σας περιβάλλον αλλά δεν είναι σίγουρο πως θα έχει διάρκεια. Την Παρασκευή καταγράψτε κάποιες ιδέες που θα έχετε και ίσως στο μέλλον τις βάλετε σε εφαρμογή. Όσοι είστε δεσμευμένοι, προσέξετε ιδιαίτερα τη συμπεριφορά σας προς το ταίρι σας την Κυριακή, γιατί αν δείξετε αδιαφορία ή εκνευρίζεστε με οτιδήποτε λέει ή κάνει θα δημιουργήσετε μεταξύ σας μεγάλη απόσταση που δύσκολα θα καλυφθεί ξανά….

Δίδυμοι

Με τον Ήλιο να μετακινείται στο φιλικό ζώδιο του Υδροχόου και τη Νέα Σελήνη του μήνα να πραγματοποιείται στο ίδιο ζώδιο σας δίνεται η ευκαιρία να αναπτύξετε καινούργια ενδιαφέροντα, να αυξήσετε τις γνώσεις σας, να αναπτύξετε τα ταλέντα και τις δεξιότητες σας, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την βελτίωση των προσόντων σας και κατ’ επέκταση της επαγγελματικής σας πορείας. Είναι πολύ πιθανό να πραγματοποιήσετε ή να προγραμματίσετε ένα ταξίδι που θα σας φέρει σε επαφή με ένα διαφορετικό πολιτισμό που θα σας κάνει να δείτε με διαφορετική ματιά τον κόσμο στο οποίο κινείστε και τα όσα συμβαίνουν γύρω σας. Η Παρασκευή με κάποιο τρόπο προσφέρει ανακούφιση στα οικονομικά σας, ίσως μέσω της εκμετάλλευσης κάποιου ταλέντου σας. Το τετράγωνο Αφροδίτης-Κρόνου την Κυριακή σας εμποδίζει μια μετακίνηση που είχατε σκοπό να κάνετε ή κάποιες αγορές μέσω διαδικτύου. Ίσως αντιμετωπίσετε προβλήματα με το μεταφορικό σας μέσο ή τις ηλεκτρονικές συσκευές, και χρειαστεί να ξοδέψετε χρήματα.

Καρκίνος

Είναι ιδιαίτερη η επιρροή που σας ασκεί η Νέα Σελήνη στον Υδροχόο αλλά και η μετακίνηση του Ήλιου στο ίδιο ζώδιο καθώς αγγίζει τόσο τα οικονομικά σας θέματα όσο και τη βαθύτερη συναισθηματική σας κατάσταση, τις επιθυμίες και την ερωτική σας ζωή. Από αυτό το τριήμερο λοιπόν και για ένα περίπου μήνα μπορείτε να πετύχετε θετικά αποτελέσματα σε θέματα δανείων, κληρονομικά ή φορολογικά, να διεκδικήσετε χρήματα που σας οφείλουν, να κλείσετε μια επικερδή συμφωνία. Συναισθηματικά, δεσμευμένοι ή μη Καρκίνοι, ήρθε η στιγμή να εκφράσετε την ερωτική σας πλευρά και να διεκδικήσετε την ικανοποίηση και των δικών σας επιθυμιών χωρίς υποχωρήσεις και δισταγμούς, καθώς αν νιώθετε καλυμμένοι και πλήρεις σε αυτό το κομμάτι θα το ανταποδώσετε στο δεκαπλάσιο! Η αρχή γίνεται από την Παρασκευή με τους αδέσμευτους Καρκίνους να γνωρίζουν ένα πρόσωπο που θα τους κερδίσει με τη σοβαρότητα του, ενώ οι δεσμευμένοι μοιράζονται με το ταίρι τους τις πιο βαθιές τους σκέψεις. Την Κυριακή ωστόσο το τετράγωνο Αφροδίτης-Κρόνου σας κάνει πολύ απόμακρους και κλειστούς, ενδεχομένως γιατί σας αγχώνει ένα οικονομικό ζήτημα, αλλά η συμπεριφορά σας αυτή απομακρύνει από κοντά σας το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει, παγώνοντας τα συναισθήματα του.

Λέων

Το τριήμερο αυτό ξεκινά ένα διάστημα ιδιαίτερα σημαντικό για τις επαγγελματικές σχέσεις και τις συνεργασίες σας, με τον Ήλιο απέναντί σας αλλά και τη Νέα Σελήνη στο ίδιο ζώδιο να σας δίνουν τη δυνατότητα να βελτιώσετε τη μεταξύ σας επικοινωνία, να ακούσετε τις απόψεις τους, να σχεδιάσετε από κοινού τα επόμενα βήματα σας, να δουλέψετε πάνω σε ένα σχέδιο που από τον επόμενο μήνα θα αποδώσει και οικονομικά. Οι αδέσμευτοι Λέοντες μπορείτε να περιμένετε μια πολύ ενδιαφέρουσα γνωριμία, ενώ όσοι είστε ήδη δεσμευμένοι έχετε τη δυνατότητα το διάστημα αυτό να ανανεώσετε τη σχέση σας ξεπερνώντας δυσαρέσκειες και διαφωνίες. Μόνο δύσκολο σημείο είναι η Κυριακή, με το τετράγωνο Αφροδίτης-Κρόνου να δημιουργεί απόσταση και απομάκρυνση μεταξύ των συντρόφων ακόμη και χωρίς να υπάρξει κάποια αφορμή. Να είστε λοιπόν ιδιαίτερα προσεκτικοί στη συμπεριφορά σας και ακόμη και αν προκληθείτε μην απαντήσετε γιατί δεν ξέρετε που θα οδηγήσει όλη αυτή η κατάσταση. Η Παρασκευή δίνει προτεραιότητα στην εργασία και τις υποχρεώσεις της, ενώ αν είστε σε διαδικασία αναζήτησης καινούργιας δουλειάς η ημέρα αυτή προσφέρεται για να κάνετε χρήσιμες επαφές και επικοινωνίες.

Παρθένος

Η μετακίνηση του Ήλιου στον Υδροχόο, όπως και η Νέα Σελήνη που πραγματοποιείται στο ίδιο ζώδιο επηρεάζει τον τομέα της εργασίας σας, με ευχάριστες αλλαγές στις συνθήκες της δουλειάς, βελτίωση των σχέσεων με τους συναδέλφους αλλά και διεργασίες που τον επόμενο μήνα θα φέρουν σημαντικές εξελίξεις στα επαγγελματικά σας! Ιδανικό διάστημα επίσης για να βελτιώσετε την φυσική σας κατάσταση, να ξεκινήσετε διατροφή ή να ασχοληθείτε με έναν καινούργιο τρόπο γυμναστικής και άθλησης. Η Παρασκευή προσφέρεται για διασκέδαση, έξοδο με φίλους και ψυχαγωγία, χωρίς να λείψουν οι ενδιαφέρουσες επαφές για τους αδέσμευτους… Την Κυριακή, το τετράγωνο Αφροδίτης-Κρόνου μπορεί να εμφανίσει κάποιο πρακτικό πρόβλημα στο σπίτι που θα σας βάλει σε έξοδα ή να ασχοληθείτε με το πρόβλημα υγείας ενός δικού σας προσώπου.

Ζυγός

Η προσωπική σας ζωή, τα σχέδια και τα όνειρα που κάνετε για το μέλλον, από αυτό το τριήμερο και για ένα περίπου μήνα θα βρεθούν κάτω από την προστασία του Ήλιου που περνά στο Υδροχόο αλλά και της Νέας Σελήνης που πραγματοποιείται στο ίδιο ζώδιο. Το διάστημα αυτό θα δείτε τη σχέση σας με το σύντροφο σας να ανανεώνεται, όπως και η ερωτική σας ζωή, ενώ αν θέλετε να μεγαλώσετε την οικογένειά σας με ένα μωρό, το διάστημα αυτό είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό. Για τους αδέσμευτους Ζυγούς, τα φλερτ και οι καινούργιες γνωριμίες θα είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Την Παρασκευή ασχοληθείτε σοβαρά με τα μέλη της οικογένειας σας και τα ζητήματα που τους απασχολούν, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξη σας. Την Κυριακή μην αφήσετε τις υποχρεώσεις, κάποια πρακτικά θέματα ή τα μικρά προβλήματα που υπάρχουν σε όλες τις σχέσεις να σας απομακρύνουν από το ταίρι σας.

Σκορπιός

Η Παρασκευή μέσα από σοβαρές και στοχευμένες συζητήσεις δίνει λύσεις σε επαγγελματικά, οικονομικά αλλά και πρακτικά θέματα. Το τετράγωνο Αφροδίτης-Κρόνου επηρεάζει ιδιαίτερα όσους είστε δεσμευμένοι ή βρίσκετε σε μακροχρόνια σχέση. Με αφορμή ένα ζήτημα που προκύπτει στο σπίτι ή τις απαιτήσεις ενός μέλους της οικογένειας του συντρόφου σας, θα εκδηλώσετε όλα τα παράπονα, το θυμό και τα αρνητικά συναισθήματα που για καιρό κρύβατε κάτω από το χαλί και πλέον δεν μπορείτε να συγκρατήσετε. Με τον Ήλιο και την Νέα Σελήνη στο ζώδιο του Υδροχόου, θα δείτε τις οικογενειακές σας σχέσεις να βελτιώνονται και τις εντάσεις να καταλαγιάζουν, ενώ η αποδοχή και η στήριξη που θα πάρετε από τα μέλη της οικογένειας σας σε ένα επαγγελματικό θέμα θα είναι σημαντική. Κληρονομικά επίσης θέματα προχωρούν θετικά.

Τοξότης

Μια νέα, ευνοϊκή περίοδος ξεκινά σε ότι έχει να κάνει με την επικοινωνία, τις συζητήσεις, τις επαφές σας με πρόσωπα του άμεσου περιβάλλοντός σας. Το διάστημα που ο Ήλιος θα κινείται στο ζώδιο του Υδροχόου θα κάνετε καινούργιες και χρήσιμες γνωριμίες, θα ενταχθείτε σε ομάδες ατόμων που έχετε κοινά ενδιαφέροντα, θα ανοιχτείτε σε καινούργια πεδία μάθησης, θα πάρετε σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή σας! Αν και το τετράγωνο Αφροδίτης-Κρόνου της Κυριακής πραγματοποιείται επίσης σε αυτόν τον τομέα, δεν ανατρέπει τίποτε από τα προηγούμενα, παρά μόνο ζητά μεγαλύτερη προσοχή στην συμπεριφορά και τον τρόπο που εκφράζεστε. Ίσως κάποιοι παρεξηγήσουν τον τρόπο σας και σας σχολιάσουν αρνητικά. Την Παρασκευή θα τακτοποιήσετε οριστικά ένα οικονομικό ζήτημα.

Αιγόκερως

Μπορεί ο Ήλιος να εγκαταλείπει το ζώδιο σας, το πέρασμα του όμως στον Υδροχόο όπως και η Νέα Σελήνη στο ίδιο ζώδιο φέρνουν σημαντική βελτίωση των οικονομικών σας που σας κάνει να νιώθετε περισσότερο ασφαλείς. Η Παρασκευή σας κάνει ιδιαίτερα αγαπητούς στο περιβάλλον σας, με τα κοντινά σας πρόσωπα να ζητούν τη γνώμη και τη συμβουλή σας και για τα πιο απλά πράγματα. Με το τετράγωνο Αφροδίτης-Κρόνου την Κυριακή, αποφύγετε σπατάλες και περιττά έξοδα. Την ίδια ημέρα, η συμπεριφορά του συντρόφου ή ενός πολύ αγαπημένου σας ανθρώπου σας αναστατώνουν, ξύνοντας πληγές που θεωρούσατε πως είχαν κλείσει.

Υδροχόος

Είστε δικαιωματικά οι πρωταγωνιστές του τριημέρου αυτού -αλλά και του επόμενου διαστήματος- με τον Ήλιο να περνά στο δικό σας ζώδιο και τη Νέα Σελήνη να πραγματοποιείται επίσης στην ίδια θέση. Θα μπορέσετε το διάστημα αυτό να πραγματοποιήσετε τα σχέδια σας, να ανοίξετε τον κοινωνικό σας κύκλο, να αναδείξετε την προσωπικότητα σας, να κάνετε ενδιαφέρουσες γνωριμίες. Η Παρασκευή θα σας πιέσει και θα σας αγχώσει αρκετά, με εργασιακά θέματα να ζητούν άμεσα λύση, αλλά για άλλη μια φορά θα τα καταφέρετε μια χαρά! Το τετράγωνο Αφροδίτης –Κρόνου σας επηρεάζει άμεσα, επομένως να είστε πολύ προσεκτικοί στη συμπεριφορά προς τον σύντροφο σας γιατί οι απαιτήσεις και αυστηρότητα που εκφράζετε μπορεί να τον απομακρύνουν οριστικά από κοντά σας.

Ιχθύες

Το τριήμερο αυτό ξεκινά ένα διάστημα εσωστρέφειας, περισυλλογής και αποστασιοποίησης, και θα θελήσετε να ασχοληθείτε με πράγματα που σας ευχαριστούν, καλύπτουν την καλλιτεχνική πλευρά του χαρακτήρα σας και σας βοηθούν να εκφράσετε την ευαίσθητη πλευρά σας. Με την διαίσθηση σας ιδιαίτερα τονισμένη θα ξέρετε ποιες είναι οι σωστές κινήσεις στα επαγγελματικά σας ενώ θα επεξεργαστείτε τα σχέδια σας σε κάθε λεπτομέρεια ώστε τον επόμενο μήνα να τα βάλετε σε εφαρμογή. Συναισθηματικά είναι πολύ πιθανό να μπλέξετε σε μια κρυφή ιστορία, ενώ οι δεσμευμένοι θα αντιδράσετε στην πρόθεση του συντρόφου σας να κινείται περισσότερο ανεξάρτητα. Την Παρασκευή βρεθείτε με φίλους, διασκεδάστε, κάντε ευχάριστες συζητήσεις μαζί τους. Το τετράγωνο Αφροδίτης-Κρόνου ανακινεί ανασφάλειες του παρελθόντος που πρέπει να αντιμετωπίσετε.

Πηγή: bestofyou.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για την Παρασκευή

Australian Open - Ζβέρεφ: Πουλί τον κουτσούλησε στο κεφάλι (βίντεο)

Γλυφάδα: Έκρηξη σε πλυντήριο αυτοκινήτων (βίντεο)