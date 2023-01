Συνταγές

Μηλόπιτα τριφτή από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μι εύκολη, γρήγορη και άκρως γευστική συνταγή για μηλόπιτα μας πρότεινε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, μέσα από την εκπομπή "Το Πρωινό".

Μια καταπληκτική συνταγή για μηλόπιτα τριφτη΄που θα τους ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους ετοιμασε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, στην κουζίνα της εκπομπής "Το Πρωινό"

Όπως είπε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου η τριφτή μηλόπιτα (apple crumble) έχει την πιο τραγανή και καραμελένια ζύμη, ενώ κάλεσε τους τηλεθεατές να ακολουθήσουν κατά γράμμα την συνταγή "για να πάρετε τραγανό μπισκότο σαν βάση και τραγανή (crumble) επιφάνεια, παρόλο που η γέμιση κρύβει μέσα της ένα κιλό μήλα. Η δόση είναι μεγάλη & μπορείτε αν θέλετε για λίγα άτομα, να κόψετε τη συνταγή στη μέση!"

Υλικά - Για τη ζύμη μπισκότου

400 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

400 γρ. ζάχαρη

20 γρ. μπέικιν πάουντερ

1 βανίλια

250 γρ. καλαμποκέλαιο

1 μεγάλο αυγό

1/3 κ.γ. αλάτι

Για τη γέμιση μήλου

5 ξινόμήλα

150 γρ. καρυδόψιχα ψιλοκομμένη

100 γρ. ζάχαρη

1 κ.σ. κανέλα

1/2 λεμόνι (το χυμό του)

Για το σερβίρισμα

Λίγη άχνη ζάχαρη

Λίγη κανέλα

Εκτέλεση - Για την τριφτή μηλόπιτα

Βουτυρώνουμε μια φόρμα δακτυλίδι με αποσπώμενη βάση 28 εκατοστών.

Στρώνουμε μέσα αντικολλητικό χαρτί ώστε να καλύπτει και τα πλαϊνά.

Βάζουμε όλα τα υλικά για τη ζύμη σε ένα μπολ και ζυμώνουμε με το χέρι ώστε να ενωθούν.

Η ζύμη θα είναι σφιχτή και τραχιά.

Θα σας μοιάζει σαν βρεγμένη άμμος.

Αφήνουμε για λίγο τη ζύμη στην άκρη μέχρι να ετοιμάσουμε τη γέμιση.

Για τη γέμιση

Καθαρίζουμε και τρίβουμε τα μήλα σε χοντρό τρίφτη.

Τα βάζουμε σε ένα μπολ και τα ραντίζουμε με το χυμό λεμονιού.

Προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά, το καρύδι, τη ζάχαρη και την κανέλα και ανακατεύουμε με ένα κουτάλι τη γέμιση.

Για το στήσιμο της μηλόπιτας

Παίρνουμε τα 2/3 από τη ζύμη και με τα δάχτυλα τη στρώνουμε στη φόρμα.

Φροντίζουμε να ανασηκώσουμε πλαϊνό τείχος ζύμης 6 εκ. για να φυλακίσουμε την πλούσια γέμιση μήλου.

Η ζύμη πρέπει να είναι ισόπαχη στη βάση της φόρμας για ομοιόμορφο ψήσιμο.

Αδειάζουμε όλη τη γέμιση σε μια στρώση.

Ισιώνουμε με ένα κουτάλι την επιφάνεια της γέμισης.

Από πάνω πασπαλίζουμε την υπόλοιπη ψιχουλιαστή (crumble) ζύμη.

Δεν πιέζουμε τα κομματάκια ζύμης στην επιφάνεια αλλά τα ρίχνουμε πεταχτά πάνω στη γέμιση μήλου. Πρέπει η επιφάνεια της τριφτής μηλόπιτας να μοιάζει με βρεγμένη χοντρόκοκκη άμμο.

Ψήνουμε την τριφτή μηλόπιτα σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 170?C στον αέρα, στη μεσαία σχάρα, για περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά μέχρι να ροδίσει καλά. Μόνο έτσι θα γίνει πολύ τραγανή.

Αφήνουμε την τριφτή μηλόπιτα να σταθεί για μια ώρα στη φόρμα και να σταθεροποιηθεί.

Παράλληλα κρυώνει και η γέμιση ούτως ώστε να μπορούμε να κόψουμε κομμάτι.

Αφού κρυώσει η τριφτή μηλόπιτα με προσοχή την ξεφορμάρουμε και τη βάζουμε σε πιατέλα σερβιρίσματος.

Πασπαλίζουμε με λίγη ζάχαρη άχνη και λίγη κανέλα τη μηλόπιτα κραμπλ.





Για το σερβίρισμα

Μπορείτε να σερβίρετε την τριφτή μηλόπιτα σκέτη ή με μια μπάλα παγωτό με γεύση της επιλογή σας.

Μυστικά

Όση ώρα τρίβετε τα μήλα αρχίζουν και σκουραίνουν γιατί οξειδώνονται. Βέβαια μέσα στη γέμιση δε φαίνεται γιατί μπαίνει και η κανέλα και σκουραίνει ούτως ή άλλως το χρώμα τους. Όμως αν θέλετε να παραμείνουν τα μήλα ανοικτόχρωμα προσθέτετε χυμό από μισό λεμόνι και κάθε φορά που τρίβετε ένα μήλο ανακατεύετε το μείγμα μ’ ένα κουτάλι ώστε να παραμείνουν ανοικτόχρωμα. Η μηλόπιτα κραμπλ μπορεί να γίνει και μηλόπιτα τριφτή νηστίσιμη. Απλά αφαιρείς το αυγό. Επίσης μπορείς να αντικαταστήσεις το αλεύρι με αλεύρι βρώμης. Όμως, η μηλόπιτα με βρώμη δεν βγαίνει τόσο τραγανή στο τέλος. Αυτή η μηλόπιτα με τριφτή ζύμη βγαίνει πολύ τραγανή. Γι’ αυτό μην αλλάξετε τίποτα στην δοσολογία για να γίνει σαν μπισκότο στο τέλος. Είναι μεγάλη η δόση και θέλει σωστό ψήσιμο για να στεγνώσει η γέμιση και να γίνει αλλά και να παραμείνει τραγανή.

Ειδήσεις σήμερα:

Λέσβος: βρέφος βρέθηκε νεκρό στην κούνια του

Ζώδια: οι προβλέψεις του τριημέρου

Ιώσεις: Στα Κέντρα Υγείας οι εξετάσεις παιδιών με ήπια συμπτώματα (πίνακες)