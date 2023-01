Παράξενα

Mετέφεραν παράτυπους μετανάστες με... πυροσβεστικό! (εικόνες)

Για τη μεταφορά του κάθε αλλοδαπού η εγκληματική οργάνωση εισέπραττε χιλιάδες ευρώ.

Δεν είναι λίγες οι φορές που παράνομοι διακινητές μεταναστών, έχουν βρει ευφάνταστους τρόπους για να μεταφέρουν ανθρώπους στη χώρα. Όπως αυτή τη φορά, οι διακινητές που συνελήφθησαν το...τερμάτισαν καθώς είχαν επιστρατεύσει ακόμη και πυροσβεστικό όχημα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, εξαρθρώθηκε, έπειτα από επιστάμενη και μεθοδική έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, πολυμελής εγκληματική οργάνωση με διαρκή και δομημένη δράση, τα μέλη της οποίας με διακριτούς ρόλους ενέχονται σε πολλές περιπτώσεις προώθησης παράτυπων μεταναστών στην ελληνική επικράτεια από τα ελληνοτουρκικά σύνορα έναντι χρηματικής αμοιβής.

Πρόκειται για έντεκα άτομα (8 ομογενείς από την Γεωργία – 3 αλλοδαποί από Συρία και Μολδαβία) ηλικίας 23 έως 41 ετών, επτά εκ των οποίων συνελήφθησαν, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για συγκρότηση διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό τη μεταφορά – προώθηση παράτυπων αλλοδαπών στο εσωτερικό της Χώρας εκ κερδοσκοπίας πραττόμενη από τους προειρημένους, από την οποία προέκυψε κίνδυνος ζωής, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Επιπλέον, πέραν των προαναφερόμενων μελών ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δέκα ακόμη ατόμων (5 ημεδαποί – 5 αλλοδαποί από την Μολδαβία) – εμπλεκομένων στην ίδια υπόθεση.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η εν λόγω οργάνωση δραστηριοποιείται στην προώθηση παράτυπων μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, τόσο με τη χρήση οχημάτων, τα οποία έχουν υποστεί τροποποιήσεις και στα οποία έχουν κατασκευαστεί ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες για τη μεταφορά των μεταναστών, όσο και με συνήθη φορτηγά με μεγάλη χωρητικότητα αλλά και με αυτοκίνητα.

Αναλυτικότερα, διαπιστώθηκε ότι μέλος της οργάνωσης που βρίσκεται στην Τουρκία, προωθεί μη νόμιμους αλλοδαπούς στην ελληνική επικράτεια, μέσω των ελληνοτουρκικών συνόρων στο νομό Έβρου, οι οποίοι στη συνέχεια επιβιβάζονται σε οχήματα που ενεργούν κατ’ εντολή ενός εκ των συλληφθέντων (37χρονος), με κύριο προορισμό τη Θεσσαλονίκη, όπου οι αλλοδαποί οδηγούνται σε προσωρινά καταλύματα – χώρους απόκρυψης που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Νομού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα οχήματα μεταφοράς, συνοδεύονται από έτερα οχήματα – προπομπούς με σκοπό την ενημέρωση για τυχόν σημεία αστυνομικών ελέγχων, ενώ για τη μεταφορά του κάθε αλλοδαπού η εγκληματική οργάνωση εισέπραττε από 2.000 έως 4.000 ευρώ.

Από τη διενεργηθείσα έρευνα, προέκυψε ότι η οργάνωση από τις αρχές Αυγούστου 2022 μέχρι και τα μέσα Ιανουαρίου 2023, πραγματοποίησε συνολικά 11 περιπτώσεις διακίνησης, κατά τις οποίες μεταφέρθηκαν συνολικά τουλάχιστον 155 παράτυποι μετανάστες, με εκτιμώμενο οικονομικό όφελος τουλάχιστον 300.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της επιληφθείσας Υπηρεσίας με τη συνδρομή έτερων δυνάμεων της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, χθες (19-01-2023) σε περιοχές των Νομών Θεσσαλονίκης και Πέλλας, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τα επτά (7) μέλη της οργάνωσης, ενώ πραγματοποιήθηκαν επτά (7) έρευνες σε οικίες και δύο (2) σε συνεργεία αυτοκινήτων, κατά τις οποίες κατασχέθηκαν:

• (13) οχήματα, εκ των οποίων (3) Ι.Χ.Φορτηγά με ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη και ένα (1) όχημα ειδικού τύπου (πυροσβεστικό) με ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη,

• Πλήθος τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών μέσων,

• (2) συσκευές γεωεντοπισμού (GPS),

• Το χρηματικό ποσό των (860) ευρώ και

• Μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

