Υγεία - Περιβάλλον

Πλεύρης - Φάρμακα: έλεγχος σε 9 πολυεθνικές για τα αποθέματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι απάντησε για τις ελλείχεις φαρμάκων απο το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης.

Ελέγχονται εννέα πολυεθνικές, για το εάν έχουν τα αποθέματα που πρέπει, προκειμένου να τροφοδοτήσουν την ελληνική αγορά, ανέφερε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, από το βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΜέΡΑ25 Κρίτωνα Αρσένη, για τις ελλείψεις φαρμάκων.

Αναφερόμενος στα μέτρα για την αποτροπή των παράλληλων εξαγωγών, ο υπουργός Υγείας είπε ότι τον Νοέμβριο επιβλήθηκε ευρεία απαγόρευση, «είναι η πρώτη φορά που η απαγόρευση είναι επ αόριστον. Έχουν γίνει έλεγχοι και έχουν κλείσει φαρμακαποθήκες». Το θέμα είναι παγκόσμιο και έχει να κάνει με έλλειψη πρώτων υλών, ανέφερε και παρότρυνε τον βουλευτή να διερευνήσει τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, στην Αγγλία, στη Γαλλία, στην Αμερική, «σε χώρες που έχουν πολύ ακριβό φάρμακο, από την Ελλάδα».

Σε κάποιες, από αυτές τις χώρες, είπε ο υπουργός Υγείας, υπάρχει πλαφόν, δεν μπορούν να πουλήσουν παρακεταμόλη από το ίντερνετ και δίνουν άδεια στους γιατρούς, να φτιάχνουν μέσα στο φαρμακείο, τα φάρμακα».

Στην Ελλάδα, είπε ο κ. Πλεύρης, δεν υπάρχει αντίστοιχη κατάσταση, διότι έχουν ληφθεί μέτρα από το καλοκαίρι και διότι η Ελλάδα έχει την τύχη να έχει μια ισχυρή φαρμακοβιομηχανία. Αναφέρθηκε ειδικότερα, στην καθιέρωση πλαφόν στo clowback, στα φάρμακα έως 5 ευρώ - οι αντιβιώσεις, η παρακεταμόλη- με στόχο να παραμένουν στην ελληνική αγορά. «Κάναμε κλειστούς προϋπολογισμούς, για να πληρώνουν κυρίως οι πολυεθνικές με τα ακριβά φάρμακα, πολύ μεγαλύτερο clowback από ό,τι οι άλλες εταιρείες που έχουν τα φθηνά ακριβά φάρμακα. Συνεπώς, από το καλοκαίρι πήραμε μέτρα, γιατί γνωρίζαμε την κατάσταση που θα υπάρξει, με την έλλειψη πρώτων υλών», είπε ο υπουργός Υγείας και πρόσθεσε ότι 25 στις 27 χώρες στην ΕΕ αντιμετωπίζουν πρόβλημα φαρμάκου.

Σε σχέση δε με τα φάρμακα για την έξαρση των ιώσεων, επισήμανε ότι η κατάσταση αντιμετωπίζεται με μια σειρά γενόσημα. Αναγνώρισε πάντως ότι υπάρχουν φάρμακα που είναι απευθείας εισαγωγών, όπως τα εισπνεόμενα, που είναι πιο δύσκολο να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, αλλά «σήμερα, η κατάσταση στην αγορά είναι πολύ καλύτερη, σε σχέση με την κατάσταση προ 10ημέρου», γιατί σε συνεννόηση με την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, «υπάρχει μεγάλη αύξηση παραγωγής στα γενόσημα» και παράλληλα ο ΙΦΕΤ έχει προβεί σε εισαγωγές και τροφοδοτεί την αγορά.

O βουλευτής του ΜέΡΑ25 Κρίτων Αρσένης είπε ότι οι ελλείψεις φαρμάκων έχουν λάβει τραγικές διαστάσεις, υπάρχουν 232 φάρμακα σε έλλειψη ή δεν υπάρχουν καθόλου στα φαρμακεία, είναι φάρμακα εισπνεόμενα, είναι φάρμακα πρώτης ανάγκης αλλά η κυβέρνηση δεν παίρνει μέτρα στην πράξη, δεν κάνει ελέγχους και στην ουσία προχωράει και στην ιδιωτικοποίηση του ΙΦΕΤ προκειμένου να ευνοήσει ακόμη περισσότερο τις φαρμακαποθήκες. «Έχετε μια πολιτική, όχι για να λύσετε τα προβλήματα των γονιών, όχι για τους ασθενείς αλλά για να ευνοήσετε περαιτέρω τις φαρμακαποθήκες», είπε ο κ. Αρσένης που υποστήριξε ότι η λίστα φαρμάκων που ανακοινώθηκε από τον ΕΟΦ είναι ο ορισμός της προχειρότητας, δεν καλύπτει το σύνολο των δραστικών ουσιών των σκευασμάτων που είναι σε έλλειψη, υπάρχουν περιπτώσεις που προτείνονται εναλλακτικά σκευάσματα που και αυτά είναι σε έλλειψη. Ιδίως για τους ελέγχους στις φαρμακαποθήκες, ο βουλευτής είπε ότι τους δόθηκε χρόνος να ολοκληρώσουν τις εξαγωγές τους.

Ο υπουργός Υγείας επέμεινε ότι οι ελλείψεις φαρμάκων που σχετίζονται με τις παράλληλες εξαγωγές, σήμερα έχουν ομαλοποιηθεί σε ποσοστό 92% και δεν υπάρχει ομαλοποίηση όπου δεν υπάρχουν φάρμακα, διότι είναι παγκόσμιο πρόβλημα.

Σε σχέση με την αντιμετώπιση των λοιμώξεων, ο υπουργός Υγείας είπε ότι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση έδωσε τη δυνατότητα να παρακολουθείται η ζήτηση φαρμάκων, επιβλήθηκε στις αντιβιώσεις, πριν την έλλειψη, και θα επεκταθεί και σε όλα τα φάρμακα.

Την εικόνα ομαλοποίησης που περιέγραψε ο υπουργός Υγείας δεν αποδέχθηκε ο Κρίτων Αρσένης που επικαλέστηκε όσα καταγγέλλουν φαρμακεία ότι τα μέτρα είναι αναποτελεσματικά. Για δε την προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών, ο κ. Αρσένης είπε ότι πριν την εφαρμογή της, είχε δοθεί χρόνος να έχουν το περιθώριο να ολοκληρώσουν εξαγωγές.

«Όταν επιβάλλεται μια απαγόρευση, προφανώς δίνεται περιθώριο δύο ή τριών ημερών, διότι μπορεί να έχουν κοπεί τιμολόγια, να έχουν γίνει πληρωμές. Αφορά μόνο αυτές τις περιπτώσεις», είπε ο υπουργός Υγείας σημειώνοντας πως η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη απαγόρευση εξαγωγών, που έχει γίνει ποτέ, σε φάρμακα και με επ' αόριστον διάρκεια απαγόρευσης. Επισήμανε εξάλλου ότι όλα τα συνδικαλιστικά όργανα έχουν συμφωνήσει πως τα μέτρα είναι στη σωστή κατεύθυνση.

Ειδήσεις σήμερα:

Australian Open - Ζβέρεφ: Πουλί τον κουτσούλησε στο κεφάλι (βίντεο)

Καλαμάτα: Πυροβολισμοί στο κέντρο της πόλης (εικόνες)

Θεσσαλονίκη - Ψευτογιατρός: ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο