Πολιτική

Μητσοτάκης από Νταβός: η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι συναντήσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη δεύτερη ημέρα της συμμετοχής του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη δεύτερη ημέρα της συμμετοχής του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός συνέχισε τις συναντήσεις του με διεθνείς οικονομικούς παράγοντες, ενώ ολοκληρώνοντας τη δραστηριότητά του επισκέφθηκε το Greek House Davos, όπου συνομίλησε με τους υπεύθυνους, τους ευχαρίστησε και τους συνεχάρη για το έργο τους.

Το πρωί ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Philipp Hildebrand, Αντιπρόεδρο της BlackRock, του μεγαλύτερου διαχειριστή κεφαλαίων στον κόσμο, με χαρτοφυλάκιο που πλησιάζει τα 9 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η Ελλάδα είναι «η οικονομία με τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη», ανέφερε σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές ο κ. Hildebrand καθώς τον υποδεχόταν ο πρωθυπουργός.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι συζητήθηκαν η ανθεκτικότητα και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, η βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, η έμφαση που δίνει τα τελευταία τρία χρόνια η Ελλάδα στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και οι παγκόσμιες προκλήσεις που απορρέουν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε επίσης με τον πρώην Υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών και επίτιμο Πρόεδρο του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, Lawrence Summers.

Έγινε ανταλλαγή απόψεων για τις επιπτώσεις των παγκόσμιων πληθωριστικών πιέσεων, τις πολιτικές που μπορούν να αμβλύνουν τις συνέπειές τους και για τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας στο περιβάλλον που διαμορφώνεται μετά την πανδημία, με δεδομένες τις επιταγές της σύγχρονης τεχνολογίας.

Συζητήθηκε ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει πετύχει ισχυρή ανάπτυξη, ανακάμπτοντας από την κρίση, ενώ παράλληλα χαράζει ένα νέο δρόμο για τον ρόλο της αγοράς και του κράτους στην ανόρθωση μίας οικονομίας με παράλληλη στήριξη της κοινωνίας.

«Η πορεία του Greek House είναι αντίστοιχη, νομίζω, με την πορεία της εικόνας της χώρας και εδώ στο Νταβός. Είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε και πάλι στο Νταβός Ιανουάριο, την τελευταία φορά ήταν τον Ιανουάριο του 2020. Τότε προσπαθούσαμε ακόμα να πείσουμε τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, ότι η Ελλάδα πράγματι έχει γυρίσει σελίδα. Και πράγματι αντιμετωπιζόμασταν τότε με αρκετή αισιοδοξία αλλά θα έλεγα και με κάποια καχυποψία.

Μπορώ να σας πω μετά βεβαιότητας, ότι τρία χρόνια μετά και έχοντας πια ολοκληρώσει έναν πολύ εκτεταμένο κύκλο επαφών εδώ στο Νταβός, ότι η εικόνα της χώρας έχει αλλάξει καταλυτικά. Η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα, είναι ένας ελκυστικός επενδυτικός προορισμός, αυτό είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζεται, όπως αναγνωρίζεται και η καινοτομία της χώρας μας σε εφαρμοσμένες πολιτικές σε πολλά επίπεδα. Αλλά και ο σημαντικός ρόλος που επιτελεί πια μέσα στο ευρωπαϊκό στερέωμα», σημείωσε ο πρωθυπουργός κατά τη συνομιλία που είχε με το προσωπικό του Greek House Davos.

«Ταυτόχρονα αναγνωρίζεται η Ελλάδα ως ένας πόλος γεωπολιτικής σταθερότητας σε μια δύσκολη περιοχή του κόσμου και υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα έλεγα, για το πως αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί καθώς το 2023 είναι -όπως γνωρίζετε- εκλογική χρονιά.

Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι για την πολύ σημαντική αυτή προσπάθεια την οποία επιτελέσατε. Ξέρω ότι πέρασε πολύς κόσμος από το Greek House και νομίζω ότι και η ουσία των συζητήσεων που έγιναν εδώ, αλλά τολμώ να πω και η αισθητική του χώρου, είναι απολύτως εναρμονισμένη με αυτή τη νέα εικόνα της Ελλάδας την οποία θέλουμε να εκπέμψουμε», επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Australian Open - Ζβέρεφ: Πουλί τον κουτσούλησε στο κεφάλι (βίντεο)

Καλαμάτα: Πυροβολισμοί στο κέντρο της πόλης (εικόνες)

Θεσσαλονίκη - Ψευτογιατρός: ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο