Ερντογάν: Δεν έχουμε πρόβλημα να χτυπήσουμε την Αθήνα

Ο Τούρκος πρόεδρος εξαπολύει νέα “πυρά” κατά της Ελλάδας , απειλώντας με πόλεμο.

"Πυρά" εναντίον της Ελλάδας εξαπολύει ο Τούρκος πρόδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατηγορώντας τη χώρα μας ότι, συνεχίζει να εξοπλίζει τα νησιά και τονίζοντας ότι απομακρύνεται από τη Συνθήκη της Λωζάνης και άλλες διεθνείς συνθήκες.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά την έξοδό του από το τζαμί έπειτα από την προσευχή της Παρασκεύης, ο Τούρκος Πρόεδρος κλήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Νταβός ότι υπάρχουν ζητήματα εκτός συζήτησης όπως η κυριαρχία των νησιών, όπως η συμφωνία με τη Λιβύη που αγνοεί τα δικαιώματα της Κρήτης. «Φυσικά, ο Μητσοτάκης μπορεί να λέει τέτοια πράγματα. Όμως αυτές οι δηλώσεις του Μητσοτάκη δεν επαρκούν για να καθορίσουν την τύχη της περιοχής. Καταρχάς, βλέπουμε ότι τόσο η Λωζάνη όσο και οι κανόνες για τα νησιά δεν εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή από τις ελληνικές αρχές. Δηλαδή δεν υπάρχει εξοπλισμός αυτών των νησιών. Αλλά αυτοί τί κάνουν τώρα; Εξοπλίζουν τα νησιά. Εξοπλίζοντας αυτά τα νησιά κάνουν αντίθετα βήματα τόσο όσον αφορά τη Λωζάνη όσο και τις άλλες συμφωνίες. Και φυσικά, εμείς όταν έρθει η ώρα (θα κάνουμε) τα απαραίτητα βήματα… στις διεθνέις συναντήσεις λέμε αυτό που χρειάζεται εκεί που χρειάζεται. Και τώρα αυτοί πλέον θα τα βγάλουν πέρα μόνοι τους…», απάντησε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Αν προσπαθήσεις να κάνεις κάποιο λάθος, θα έρθουν οι τρελοί Τούρκοι, να ξέρεις! «Δεν έχουμε πρόβλημα να χτυπήσουμε την Αθήνα, απλά φέρσου έξυπνα. Αν προσπαθήσεις να εξοπλίσεις τα νησιά θα είμαστε σε ετοιμότητα. Κοίτα Μητσοτάκη μιλάς δεξιά και αριστερά, να το ξέρεις αν προσπαθήσεις να κάνεις λάθος θα έρθουν οι τρελοί Τούρκοι! Αν συμπεριφερθείς έξυπνα, δεν έχουμε καμία δουλειά μαζί σου!», πρόσθεσε.

Σχολιάζοντας το εξώφυλλο του Economist, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε: «Τώρα ως τουρκικά μέσα ενημέρωσης, λέτε ‘ναι’ στο σχόλιο του Εconomist; Μήπως το βρετανικό περιοδικό καθορίζει την τύχη της Τουρκίας; Την καθορίζει το έθνος μου. Ό,τι λέει ο λαός μου αυτό γίνεται στην Τουρκία. Το βρετανικό περιοδικό δεν μπορεί να καθορίσει την τύχη της Τουρκίας».

