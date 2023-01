Οικονομία

Πρόστιμα σε βενζινάδικα σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Υψηλά πρόστιμα επιβλήθηκαν σε τέσσερα πρατήρια καυσίμων σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Τέσσερα διοικητικά πρόστιμα ύψους 5.000 ευρώ το καθένα επιβλήθηκαν, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, σε πρατήρια καυσίμων στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη.

Ο λόγος που τους υποβλήθηκαν τα πρόστιμα είναι καθώς «σε ελέγχους της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) διαπιστώθηκε ότι παραβίαζαν τις κείμενες διατάξεις περί αθέμιτης κερδοφορίας (Νόμος 4818/2021)», αναφέρει το δελτίο Τύπου της Αστυνομίας.

