Γλυφάδα: Διέρρηξαν καφετέρια και άδειασαν το ταμείο σε 49 δευτερόλεπτα!

Απτόητοι συνέχισαν και στη διπλανή καφετέρια. Τι δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού.

Τις εισπράξεις της ημέρας από μία καφετέρια στην Άνω Γλυφάδα έκλεψαν τέσσερις νεαροί χθες τα ξημερώματα, με τις κινήσεις τους να καταγράφουν κάμερες ασφαλείας.

Όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο, τέσσερα άτομα φτάνουν έξω από καφετέρια στη Άνω Γλυφάδα. Κρύβονται ανάμεσα στην είσοδο και στα τραπέζια για να μην τους δουν διερχόμενοι. Σπρώχνουν την πόρτα και καταφέρνουν να εισβάλουν στο κατάστημα. Ο ένας πηδάει στο πάγκο και ψάχνει το ταμείο. Οι υπόλοιποι συνεργοί ερευνούν τους χώρους.

Ο ιδιοκτήτης της καφετέριας, Γρηγόρης Γεωργόπουλος, μιλώντας στην κάμερα του ΑΝΤ1, είπε σχετικά, «πήδηξε ο ένας ο κασκαντέρ από τον πάγκο. Οι άλλοι με κινήσεις Spiderman μπήκαν προς τα μέσα. Τι να σας πω. Μέσα σε 49 δευτερόλεπτα. Μας δίνει ένα χτύπημα καλό. Αλλά δεν είναι μόνο τα λεφτά. Είναι η παραβίαση του χώρου. Κάπως πονάει. Κρίμα που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι’ αυτό».

Οι δράστες προσπάθησαν να κρύψουν τα πρόσωπά τους με κουκούλες και καπέλα και έκαναν τα πάντα άνω κάτω για να πάρουν χρήματα.

«Κρατάω την κερματοθήκη η οποία βρέθηκε έξω στο δρόμο όταν ήρθαμε και μάθαμε για το συμβάν. Όπως βλέπετε το ταμείο άδειο. Τα σήκωσαν όλα. Πόσα σας πήραν; Οι εισπράξεις της ημέρας περίπου 400 ευρώ. Θα μου πείτε γιατί τα άφησα μέσα στο ταμείο….», αναρωτήθηκε ο ιδιοκτήτης της καφετέριας.

Οι τέσσερις δράστες που καταγράφονται στην στην κάμερα ασφαλείας εισβάλουν στην καφετέρια από το συγκεκριμένο σημείο κάνουν τη διάρρηξη και στη συνέχεια συνεχίζουν απτόητοι στη διπλανή καφετέρια με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια διαδικασία.

