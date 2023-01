Υγεία - Περιβάλλον

Ψευτογιατρός: προσφυγή για να μην κοινοποιηθούν τα στοιχεία του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η προσφυγή του ψευτογιατρού και τα σκευάσματα που εντόπισε η ΕΛΑΣ κατά την έρευνα.

Ο ψευτογιατρός, ο οποίος φέρεται να εξαπατούσε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας, πείθοντάς τους να διακόψουν τη φαρμακευτική αγωγή που ακολουθούσαν και να δοκιμάσουν μία «πρωτοποριακή» θεραπεία με δήθεν ενέσεις βλαστοκυττάρων, διώκεται ποινικά, για ανθρωποκτονία με δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατά συρροή, πρόκληση βαριάς σωματική βλάβης και απάτη.

Ο φυσικοθεραπευτής, εξαπατούσε ασθενείς και είχε ως συνεργό έναν γιατρό από την Γερμανία.

Μετά την ποινική δίωξη που του ασκήθηκε και καθώς υπήρξε αίτημα της ΕΛΑΣ για να δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 66χρονου προκειμένου να προσέλθουν ενδεχομένως περισσότερα θύματά του, πέραν των 15 που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, ο κατηγορούμενος, φαίνεται να έκανε προσφυγή για να αποφύγει τέτοιο ενδεχόμενο.

Η Ασφάλεια Θεσσαλονίκη έχει ζητήσει την δημοσιοποίηση των στοιχείων προκειμένου να εξακριβωθεί μέχρι σε ποιο επίπεδο δρούσε η εγκληματική οργάνωση και πόσοι έχουν εξαπατηθεί.

Ο 66χρονος ωστόσο έχει καταθέσει προσφυγή προκειμένου να μη γίνει η δημοσιοποίηση, κάτι που αναμένεται να αποφασιστεί μέχρι τη Δευτέρα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει όμως η στάση του 72χρονου Γερμανού, ο οποίος αν και κλήθηκε να καταθέσει προανακριτικά ως ύποπτος αρνήθηκε.

Σε βάρος και των δύο αναμένεται να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση.

Αστυνομικές πηγές εκτιμούν, πάντως, ότι η προσφυγή του 66χρονου ψευτογιατρού θα απορριφθεί και η δημοσιοποίηση των στοιχείων του θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων του είναι κάτι που έχει ζητηθεί και απο τον πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών, καθώς ο "ψευτογιατρός" δήλωνε φυσικοθεραπετής.

Η ενημέρωση της ΕΛΑΣ για τη δράση τους

Τέλος στη δράση δύο ατόμων που εξαπάτησαν ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας σε προχωρημένο συνήθως στάδιο αλλά και με άλλες νευρολογικές παθήσεις, έθεσαν έπειτα από πολύμηνη και επισταμένη έρευνα αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εγκληματικών Οργανώσεων και Διεθνικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για 66χρονο ημεδαπό και 72χρονο αλλοδαπό, που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία, απάτη, έκθεση, αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγγελθεί τουλάχιστον 15 περιπτώσεις εξαπάτησης ασθενών – παθόντων με σκλήρυνση κατά πλάκας, αλλά και άλλες νευρολογικές παθήσεις, ενώ 5 από αυτούς έχουν καταλήξει σε παρελθοντικό χρόνο.

Η δράση τους ξεκίνησε τουλάχιστον από το 2009 έως το Νοέμβριο του 2020 και εντοπίζεται στη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της Ελλάδας όπως Αθήνα, Κέρκυρα και Χίο.

Συγκεκριμένα, ο 66χρονος χρησιμοποιώντας ιατρικούς τίτλους και ειδικότητες που δεν κατείχε, παρουσιαζόταν στα θύματά του ως φυσίατρος ή νευρολόγος, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούσε και την πραγματική του ιδιότητα του φυσιοθεραπευτή, ενώ αντίστοιχα ο αλλοδαπός συνεργός του, ο οποίος είναι γενικός ιατρός παρουσιάζονταν ως γενετιστής ή νευρολόγος.

Από κοινού οι δύο δράστες παρίσταναν ψευδώς στους ασθενείς και στους οικείους τους ότι κατέχουν την απαιτούμενη εξειδικευμένη επιστημονική ειδικότητα και κατάρτιση και υπόσχονταν το ανέφικτο, δηλαδή πλήρη ίαση ή τουλάχιστον θεαματική βελτίωση της υγείας τους, εφόσον δέχονταν να ακολουθήσουν την προτεινόμενη θεραπεία με πεπτίδια και βλαστοκύτταρα.

Προκειμένου να πείσουν τους ασθενείς για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας ανέφεραν ότι ακριβώς επειδή ήταν τόσο αποδοτική ερχόταν σε σύγκρουση με τα συμφέροντα των φαρμακευτικών εταιρειών, ότι την χρησιμοποιούσαν διάσημα πρόσωπα, όπως πολιτικοί, καλλιτέχνες και αθλητές, ενώ έφθαναν ακόμη και στο σημείο να αμφισβητήσουν τις ήδη διαγνωσθείσες παθήσεις.

Επιπλέον, έπειθαν τα θύματά τους να μεταβούν στη Γερμανία, προκειμένου να υποβληθούν σε συγκεκριμένη εξέταση, με τα έξοδα όλα να τα καλύπτουν εξ’ ολοκλήρου οι ασθενείς.

Αμέσως μετά, ακολουθούσε και κατ’ ιδίαν εξέταση από τον αλλοδαπό γιατρό, όπου παρουσίαζαν στους παθόντες το όφελος από την προτεινόμενη θεραπεία και αφού λάμβαναν την έγκριση για την έναρξη της θεραπείας, τους χορηγούσαν υποδόρια ένεση.

Ακολούθως, με την επιστροφή τους στην Ελλάδα, αναλάμβανε να πραγματοποιεί τις ενέσεις ο 66χρονος είτε οικείοι των ασθενών, σύμφωνα με τις οδηγίες του.

Ανάλογα με την οικονομική ευρωστία των παθόντων, τα φιαλίδια με τα πεπτίδια χρεώνονταν από 200 έως 300 ευρώ έκαστο, ενώ αντίστοιχα οι ενέσεις με τα βλαστοκύτταρα κόστιζαν από 10.000 έως 25.000 ευρώ ανά δόση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ορισμένους ασθενείς σύστηνε να σταματήσουν τη λήψη της φαρμακευτικής αγωγής που τους είχαν χορηγήσει θεράποντες ιατροί, προκειμένου να αποδώσει η θεραπεία με τα πεπτίδια και τα βλαστοκύτταρα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις εκτιμάται ότι συνέδραμε στο να επισπευσθεί το γεγονός της επέλευσης του θανάτου του ασθενούς.

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, πραγματοποιήθηκαν έρευνες τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Γερμανία από τις αντίστοιχες Γερμανικές Αρχές, σε οικίες και σε κλινικές, κατά τις οποίες κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

Φιαλίδια με σκευάσματα, τα οποία κατόπιν εργαστηριακών εξετάσεων προέκυψε ότι δεν είχαν καμία φαρμακευτική χρήση,

Φάκελοι με ονόματα ασθενών που περιείχαν ιατρικές εξετάσεις,

1 πιστόλι κρότου λάμψης με γεμιστήρα και συσκευή εκτόξευσης φωτοβολίδων,

1 δίκανο και

Το χρηματικό ποσό των 1.850 ευρώ.

Το συνολικό χρηματικό όφελος που μέχρι στιγμής υπολογίζεται ότι έχουν αποκομίσει οι δράστες από την εγκληματική τους δραστηριότητα ανέρχεται περίπου στις 900.000 ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

Australian Open - Ζβέρεφ: Πουλί τον κουτσούλησε στο κεφάλι (βίντεο)

Καλαμάτα: Πυροβολισμοί στο κέντρο της πόλης (εικόνες)

Λέσβος: βρέφος βρέθηκε νεκρό στην κούνια του