Δίκη Χρυσής Αυγής: διατάχθηκε η βίαιη προσαγωγή της συντρόφου του Παύλου Φύσσα

Η πρώην σύντροφος του Παύλου Φύσσα, κλήθηκε ως μάρτυρας και δεν παρέστη στο δικαστήριο.

Τη βίαιη προσαγωγή της συντρόφου του Παύλου Φύσσα αποφάσισε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Η μάρτυρας ήταν απούσα από το δικαστήριο το πρωί όταν εκφώνησε το όνομα της η πρόεδρος.

Έτσι στο τέλος της συνεδρίασης μετά από αίτημα της υπεράσπισης και ανάλογη εισαγγελική πρόταση, το δικαστήριο διέταξε τη βίαιη προσαγωγή της μάρτυρα στις 3 Φεβρουαρίου. Η υπεράσπιση ρώτησε την πρόεδρο πριν ζητήσει την προσαγωγή της γυναίκας, αν όντως έχει εντοπιστεί και έλαβε απάντηση πως της έχει ήδη σταλεί κλήση στην επαρχιακή πόλη που κατοικεί.

Σήμερα στο βήμα του μάρτυρα στη δίκη της Χρυσής Αυγής ανέβηκε η αστυνομικός της ΔΙΑΣ που με άλλους συναδέλφους της είχαν σπεύσει με τέσσερις μηχανές έξω από την καφετέρια Κοράλλι λίγο πριν δολοφονηθεί ο Παύλος Φύσσας.

Η αστυνομικός Αγγελική Λεγάτου κατέθεσε ότι οι μηχανές της ΔΙΑΣ έσπευσαν έξω από το καφέ στο Κερατσίνι όταν έλαβαν σήμα από το Κέντρο τους ότι έξω από το Κοράλλι ήταν συγκεντρωμένα άτομα με ρόπαλα.

«Όταν φθάσαμε είδαμε περίπου 40 με 50 άτομα. Εκεί μας προσέγγισε ένας πολίτης μας είπε πως είναι συνάδελφος και ότι διαπληκτίστηκαν "κάτι χρυσαυγίτες με αναρχικούς"... Είδαμε περίπου 15 με 20 άτομα να τρέχουν προς την Τσαλδάρη και τα ακολουθήσαμε πεζή. Είδαμε πέντε άτομα να τσακώνονται. Μπήκαμε και τραβήξαμε τυχαία έναν από αυτούς. Ήταν ο Φύσσας. Μας φώναξε "εμένα ρε;" Σήκωσε την μπλούζα του και μας έδειξε την πληγή από το μαχαίρι και τον Ρουπακιά ο οποίος είχε ανοίξει την πόρτα και ετοιμαζόταν να μπει στο αυτοκίνητο να φύγει. Τον συλλάβαμε και βρήκαμε και το μαχαίρι» κατέθεσε η αστυνομικός.

Η μάρτυρας δέχθηκε πολλές ερωτήσεις από την πρόεδρο η οποία της ζήτησε να διευκρινίσει πολλά ζητήματα, μεταξύ των οποίων και αν όντως διαπίστωσαν πως υπήρχε διένεξη μεταξύ αναρχικών και χρυσαυγιτών. Η αστυνομικός απάντησε πως δεν κατάλαβαν τι ήταν τα άτομα αυτά. Την ρώτησε επίσης γιατί τράβηξε τον Φύσσα από αυτούς που τσακώνονταν και η κυρία Λεγάτου είπε πως τον τράβηξε γιατί έδειχνε έξαλλος: «ήταν ο μονός που φώναζε».

Η πρόεδρος ρώτησε επίσης την αστυνομικό αν κατάλαβαν ή όχι πως στο σημείο που «τσακώνονταν οι 4-5» είχε μαχαιρωθεί ένας άνθρωπος. Η μάρτυρας απάντησε πως δεν θα είχαν καταλάβει αν δεν σήκωνε την μπλούζα φωνάζοντας ο Φύσσας.

Πρόεδρος: Ο Ρουπακιάς δηλαδή θα είχε φύγει;

Μάρτυρας: Κανονικά. Είχε ανοίξει την πόρτα και ετοιμαζόταν να μπει στο αυτοκίνητο.

Πρόεδρος: Έχετε πει πως ο Ρουπακιάς σας φάνηκε ήρεμος, ψύχραιμος. Πώς το ερμηνεύετε;

Μάρτυρας: Δεν ξέρω...

Πρόεδρος: Μήπως δεν περίμενε πως θα επέμβετε εσείς κυρία μου; Τρία δευτερόλεπτα μετά, θα είχε φύγει. Τι λέτε;

Μάρτυρας: Κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε. Τι άλλο μπορούσαμε να κάνουμε; Φωνάζαμε "Αστυνομία" και μας αγνοούσαν...

Πρόεδρος: Βλέπατε τα γεγονότα! Πήρατε και έπαινο διαβάσαμε...

Μάρτυρας: Μάλιστα.

Πρόεδρος: Για την σύλληψη του Ρουπακιά;

Μάρτυρας: Μάλιστα.

