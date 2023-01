Life

“Ποιος Παπαδόπουλος”: Νέα επεισόδια με κωμικές ανατροπές (εικόνες)

Η σειρά του ΑΝΤ1 υπόσχεται στους τηλεθεατές μοναδικές ατάκες και άφθονο γέλιο. Πάρτε μία γεύση από τα νέα σπαρακτικά επεισόδια.

Το «Ποιος Παπαδόπουλος;» επέστρεψε και κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 21:00 θα μοιράζει στους τηλεθεατές μοναδικές ατάκες και άφθονο γέλιο. Οι ήρωες της αγαπημένης κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 θα συνεχίσουν να ζουν τη μία ανατροπή μετά την άλλη και να ακροβατούν μεταξύ κωμικών καταστάσεων.

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00 – Επεισόδιο 21

Ο παππούς επιστρέφει σπίτι μετά την επέμβαση στην καρδιά και η Μελίνα, που φυσικά δεν γνωρίζει την οικονομική καταστροφή του Αρίστου, προσπαθεί να τον πείσει να κλείσει για όλη την οικογένεια χειμερινές διακοπές σε ένα σαλέ. Αυτός αρνείται πεισματικά και έτσι η Μελίνα θα φτάσει μέχρι και στην αντιπροσωπεία για να τον μεταπείσει. Εκεί όμως κουμάντο κάνει πλέον η Νάντια και ο Αρίστος προσπαθεί πάση θυσία να το κρύψει από την Μελίνα. Και σαν να μην του έφτανε αυτό, έχει και την πίεση από τον Ράμο που επιμένει να τον διώξει από την βίλα. Στο μεταξύ, ο παππούς ζητάει από την Βιβή να γίνει η αποκλειστική του νοσοκόμα, ενώ ο Θάνος, που βλέπει ότι η σχέση του Αλέξανδρου με την Εριέττα μάλλον δεν πάει και πολύ καλά, σκέφτεται ότι ίσως είναι η στιγμή να κάνει την κίνησή του μαζί της, παρόλο που έχει σχέση με την Τζοάν…

ΤΡΙΤΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00 – Επεισόδιο 22

Ο Ράμος, που έχει μάθει ότι οι Παπαδόπουλοι σχεδιάζουν χειμερινές διακοπές σε σαλέ, δίνει στον Αρίστο μία εβδομάδα διορία να τον ξεπληρώσει ή να φύγει από το σπίτι. Έτσι, ο Αρίστος αποφασίζει να ακολουθήσει το σχέδιο του Γιάννη και να καλοπιάσει τον Ράμο καλώντας τον στην βίλα για μπάρμπεκιου και προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί την σχέση του γιου του, του Θάνου, με την Τζοάν, την κόρη του Ράμου. Ο Ράμος όμως δεν πρόκειται να του το κάνει καθόλου εύκολο. Η Τζοάν από την άλλη αποφασίζει να κάνει τατουάζ με το όνομα του Θάνου, ενώ στην βίλα ο παππούς προσπαθεί να ξεκλειδώσει ένα κανάλι για ενήλικες. Την ίδια στιγμή, η Μελίνα και η Περιστέρα, σίγουρες ότι ο Γιάννης απατάει την Περιστέρα βάζουν μια κρυφή κάμερα στο τζιπ για να τον παρακολουθήσουν κι αυτό που θα δουν θα τις οδηγήσει στην αντιπροσωπεία. Εκεί όμως θα βρεθούν αντιμέτωπες με την Ντιάνα, την νέα ιδιοκτήτρια της εταιρίας, την οποία η Μελίνα γνωρίζει από πολύ παλιά…

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00 - Επεισόδιο 23

O Αρίστος, που τον τρώνε οι τύψεις για τις ψεύτικες κατηγορίες εναντίον του Γιάννη, αλλά και η Μελίνα, με την παρότρυνση φυσικά του άντρα της, προσπαθούν να αλλάξουν γνώμη στην Περιστέρα και να δεχτεί τον Γιάννη πίσω στο σπίτι. Η Μελίνα φτάνει μάλιστα μέχρι και να καλέσει τις φίλες της Περιστέρας από την παλιά της γειτονιά μπας και καταφέρουν να την μεταπείσουν. Η Περιστέρα όμως παραμένει «μπετόν αρμέ» και μάλιστα αποφασίζει να ζητήσει και επίσημα διαζύγιο! Ο Γιάννης, από την άλλη, είναι σε απελπισία και απειλεί τον Αρίστο ότι θα τα τινάξει όλα στον αέρα, ενώ ο φίλος του ο Αρτέμης, βλέποντάς τον σε κακά χάλια, αποφασίζει να αναλάβει δράση και να πάει στην βίλα να μιλήσει αυτός στην Περιστέρα. Εκεί όμως θα γνωρίσει την Μελίνα και θα γοητευτεί σφόδρα… Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η Μελίνα σκέφτεται να απολύσει την Βιβή λόγω οικονομικής δυσχέρειας. Ο Θανάσης όμως με τα αγόρια θα καταστρώσουν ολόκληρο σχέδιο για να την αναγκάσουν να μην το κάνει…

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00 - Επεισόδιο 24

Ο Αρίστος για να καταφέρει να βρει λεφτά αποφασίζει να μαζέψει ό,τι δανεικά έχει δώσει κατά καιρούς και χρησιμοποιεί τον Γιάννη ως μπράβο-εισπράκτορα. Δυστυχώς όμως, η είσπραξη δεν θα αποδειχτεί εύκολη υπόθεση και ο Αρίστος θα αναγκαστεί να δημοπρατήσει μέχρι και το τζιπ! Η Μελίνα από την άλλη, με την βοήθεια της Περιστέρας και της Βιβής, μαθαίνει να κάνει οικονομία, ενώ θα φτάσει να πάει μέχρι και στην λαϊκή μαζί τους για να μάθει να ψωνίζει φθηνά και υπεύθυνα. Στο μεταξύ, ο Θάνος και ο Αλέξανδρος χακάρουν το τάμπλετ της Εριέττας για να την παρακολουθήσουν. Εκεί όμως ο Θάνος θα δει ένα μυστηριώδες σημείωμα της Εριέττας που αναγράφει το όνομά του και θα αποφασίσει να βρει τρόπο να ψάξει το δωμάτιό της κρυφά για να ανακαλύψει τι έχει γράψει η Εριέττα γι’ αυτόν…

Συντελεστές

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Κωνσταντίνος Γεωργιόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.

Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός

Στο ρόλο της Ντιάνας Κυριαζή η Ηρώ Λούπη

Στο ρόλο του Γιώργου Ράμου ο Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος

Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS

#PoiosPapadopoulos

https://www.antenna.gr/poiospapadopoulos

