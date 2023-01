Σακελλαροπούλου - Σολτς: διμερείς σχέσεις και Τουρκία στην ατζέντα της συνάντησης

Πολιτική

Τι συζήτησαν κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου με τον Γερμανό Καγκελάριο, Όλαφ Σόλτς.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου συναντήθηκε σήμερα με τον Γερμανό Καγκελάριο Όλαφ Σολτς, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στο Βερολίνο.

Κατά τη συνάντηση, επιβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο σχέσεων και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συχνότητα των επαφών υψηλού επιπέδου μεταξύ των δύο χωρών.

Η κυρία Σακελλαροπούλου τόνισε ότι θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει ενωμένη στην καταδίκη της παράνομης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Αναφερόμενη στην Τουρκία, η κυρία Σακελλαροπούλου υπογράμμισε την πάγια θέση της Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία το μόνο μέσο επίλυσης διακρατικών διαφορών είναι ο διάλογος με βάση το διεθνές δίκαιο και δήλωσε ότι η χώρα μας εκτιμά ιδιαιτέρως τη στάση της Γερμανίας απέναντι στις τουρκικές απειλές, οι οποίες συνδυάζονται με μια εμπρηστική ρητορική σε πρωτοφανή επίπεδα.

Ως προς τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, η Πρόεδρος εξέφρασε την πλήρη στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή τους προοπτική, τονίζοντας ότι το θέμα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την Ε.Ε.

Η κυρία Σακελλαροπούλου κατέστησε επίσης σαφές ότι για την Ελλάδα είναι πολύ σημαντική η αποτελεσματική αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και προσφυγικού ζητήματος, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, και η αποφυγή της εργαλειοποίησής του.

Τέλος, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε την ιδιαίτερη σημασία που έχει για τη χώρα μας το ζήτημα των πολεμικών αποζημιώσεων και του κατοχικού δανείου, χαρακτηρίζοντας αναγκαία τη διεξαγωγή σχετικού διαλόγου.

Νωρίτερα, η κυρία Σακελλαροπούλου ξεναγήθηκε στο Εβραϊκό Μουσείο του Βερολίνου.

