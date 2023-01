Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Ταμάρι: Η προσφορά για τον 25χρονο εξτρέμ

Συνεχίζει τις μεταγραφικές του κινήσεις ο Παναθηναϊκός. Η πρόταση για τον Μούσα Αλ Ταμάρι και το βιογραφικό του 25χρονου διεθνή Ιορδανού εξτρέμ,

Στον Παναθηναϊκό έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του Μούσα Αλ Ταμάρι όσον αφορά την ενίσχυση στα «φτερά» της επίθεσης και σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι Βέλγοι δημοσιογράφοι, οι «πράσινοι» έχουν ήδη καταθέσει προσφορά ύψους 1 εκατ. ευρώ προς τη Λέουβεν για τον 25χρονο διεθνή Ιορδανό εξτρέμ, ο οποίος μένει ελεύθερος το καλοκαίρι.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα ρεπορτάζ που κατέθεσε ο Βέλγος δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρι, το «τριφύλλι» έχει κάνει ήδη κίνηση προς τη βελγική ομάδα για τον Ταμάρι, ο οποίος έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον κι από τις Ναντ και Κασίμπασα.

Οι πληροφοριες του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφέρουν πάντως, πως ο 25χρονος άσος είναι η εναλλακτική των «πράσινων» για τη συγκεκριμένη θέση, καθώς για την ώρα άλλος είναι ο Νο1 στόχος τους για τον εξτρέμ κι εκεί έχουν επικεντρώσει την προσοχή τους.

Ο Αλ Ταμάρι έχει περάσει κι από τον ΑΠΟΕΛ (12 γκολ και 11 ασίστ σε 74 ματς) τη διετία 2018-2020 κι εκείνο το διάστημα βρέθηκε στο στόχαστρο κι άλλων ελληνικών ομάδων, όπως ο Ολυμπιακός και ο Άρης. Τον Οκτώβριο του 2020 πήρε μεταγραφή στη Λέουβεν για ένα ποσό κοντά στο 1,1 εκατ. ευρώ, μετρώντας σε 2,5 χρόνια 78 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 8 γκολ και 7 ασίστ.

