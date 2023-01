Κόσμος

Σερβία: Φονικές πλημμύρες προκάλεσαν καταστροφές (εικόνες)

Σοβαρές καταστροφές προκάλεσε η κακοκαιρία στη Σερβία. Σπίτια, υποδομές και καλλιέργειες στο έλεος της κακοκαιρίας.

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εξαιτίας της κακοκαιρίας τέθηκαν εφτά δήμοι στη νοτιοανατολική Σερβία. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν χθες, Πέμπτη, την περιοχή προκάλεσαν υπερχείλιση των ποταμών και πλημύρες σε χωριά και πόλεις. Σήμερα ανασύρθηκε από τον ποταμό Ράσκα, στην πόλη Νόβι Πάζαρ, το νεκρό σώμα ενός άντρα ενώ αγνοείται ακόμη ένας. Οι δυο άντρες παρασύρθηκαν χθες το βράδυ από τα ορμητικά νερά του ποταμού την στιγμή που τοποθετούσαν σάκους με άμμο στις όχθες για να εμποδίσουν τα νερά να εισχωρήσουν στα σπίτια τους.

Από τις πλημύρες προκλήθηκαν και μεγάλες ζημιές σε σπίτια, δρόμους και γέφυρες ενώ πλημμύρησαν δεκάδες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης. Σε πολλά χωριά δεν υπάρχει πρόσβαση αφού παρασύρθηκαν γέφυρες στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Προβλήματα υπάρχουν επίσης και με την ηλεκτροδότηση σε πολλές περιοχές της νοτιοανατολικής Σερβίας.

Δραματική είναι η κατάσταση και στο Κόσοβο. Στην πόλη Βόρεια Μιτρόβιτσα υπερχείλισε ο ποταμός Ίμπαρ και οι αρχές αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τον οικισμό «Μποσνιάτσκα Μαχάλα». Το ινστιτούτο δημόσιας υγείας του Κοσόβου κάλεσε τους πολίτες να βράζουν το πόσιμο νερό πριν το καταναλώσουν διότι υπάρχουν ενδείξεις μόλυνσης στις πηγές εξαιτίας της υπερχείλισης των ποταμών.

