“The 2Night Show” και Γρηγόρης Αρναούτογλου επιστρέφουν με live εκπλήξεις (βίντεο)

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και το «The 2night Show», η πιο δυνατή παρέα της late prime time, επιστρέφουν τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου στις 23:30, για να μοιραστούν μαζί μας τις πιο ενδιαφέρουσες νυχτερινές εξομολογήσεις.

Ανατρεπτικοί καλεσμένοι, δυνατές στιγμές, αυθορμητισμός, χιούμορ, χαλαρή κουβέντα, παιχνίδια, μουσική, αλλά και απολαυστικά βίντεο, θα μας κρατούν την καλύτερη συντροφιά κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 23:30.

Το «The 2night Show» έρχεται δυνατά για να συνεχίσει μια άκρως επιτυχημένη πορεία με ξεχωριστές συναντήσεις, που θα γίνουν και πάλι «talk of the town»!

Στην πρώτη εκπομπή του 2023, o Γρηγόρης θα καλωσορίσει τους τηλεθεατές με live εκπλήξεις, θα επικοινωνήσει μαζί τους και θα μοιραστεί λόγια, συναισθήματα και δώρα, όπως κάνουν οι φίλοι που ξαναβρίσκονται μετά από καιρό.

Όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2night Show» γιατί της νύχτας τα καμώματα τα βλέπει η μέρα και… τα συζητά!

Απόψε, ο Γρηγόρης υποδέχεται, για πρώτη φορά, στο «The 2Night Show» τη Μάρα Ζαχαρέα.

H καταξιωμένη δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του Δελτίου Ειδήσεων του Star, θυμάται τα πρώτα της βήματα στον ανδροκρατούμενο χώρο του πολιτικού ρεπορτάζ και τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε ο Νίκος Χατζηνικολάου στη μετέπειτα πορεία της. Τι είναι αυτό που την «στεναχωρεί» στη νέα γενιά των δημοσιογράφων;

Σε ποιο δοκιμαστικό τής είχαν πει ότι δεν είναι κατάλληλη για παρουσιάστρια ειδήσεων; Τι εκμυστηρεύτηκε σε συνάδελφό της όταν αντίκρυσε, για πρώτη φορά, τον Θοδωρή Ρουσόπουλο; Τέλος, μεταξύ άλλων μιλάει για τον ρόλο της ως μητέρα, δηλώνει ότι δεν νιώθει έτοιμη να γίνει γιαγιά και εξηγεί γιατί δεν «τολμάει» να δοκιμάσει επεμβατικές μεθόδους αισθητικής στο πρόσωπό της.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και ο Στέφανος Κορκολής, που συμπληρώνει φέτος 35 χρόνια καλλιτεχνικής πορείας, ο οποίος θυμάται στιγμές και πρόσωπα - «σταθμούς», της επιτυχημένης καριέρας του.

Τα παιδικά χρόνια, το πρώτο του τραγούδι όταν ήταν μόλις 5 ετών, η καριέρα στο εξωτερικό, η ασθένεια που «εισέβαλε» ξαφνικά στη ζωή του, η «κομβική» σχέση με τον Μίκη Θεοδωράκη και ο «άγγελός» του, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη. Πώς κατάφεραν, μετά από πολλά εμπόδια, να φτάσουν οι «Πέντε Άνεμοι», στη Νάνα Μούσχουρη;

Γιατί οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί είχαν απορρίψει το «Θες» του Δημήτρη Μητροπάνου; Ποια προσωπική ιστορία κρύβεται πίσω από το τραγούδι «Παράξενη αγάπη»; Τέλος, ο Στέφανος Κορκολής μιλάει με χαρά για την επερχόμενη επετειακή συναυλία του, στο Μέγαρο Μουσικής την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου, και παρέα με τη Σοφία Μανουσάκη κάθεται στο πιάνο και μας χαρίζει υπέροχες μουσικές στιγμές.

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στις 23:30

Συντελεστές:

Executive Producer : Αγλαΐα Λάτσιου

Αγλαΐα Λάτσιου Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Σπύρος Λέπουρας Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Νάνσυ Αντωνίου Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

