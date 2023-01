Κοινωνία

Κακοκαιρία: Η Παραμυθιά μετρά τις πληγές της (εικόνες)

Σοβαρές καταστροφές προκάλεσε στην Παραμυθιά, την ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου και τα δυτικά η κακοκαιρία.

Της Τζίνας Στασινοπούλου

Σοβαρές ζημιές προκάλεσε το κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει από τη νύχτα την Ήπειρο στο Δήμο Σουλίου στη Θεσπρωτία,. Ανεμοστρόβιλος σάρωσε στο πέρασμά του χωριά της Παραμυθιάς, προκαλώντας σοβαρές καταστροφές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από την κακοκαιρία έχουν υποστεί ζημιές:

70 σπίτια

Δύο επιχειρήσεις

Πέντε στάβλοι και αποθήκες

Οι καταστροφές εντοπίζονται στα χωριά Σκάνδαλο, Ποταμιά, Σαμονίβα και Αυλότοπο.

«Οι ζημιές είναι πάρα πάρα πολύ έντονες σε ορισμένα σπίτια και σε ορισμένες επιχειρήσεις. Ζητάμε από την Περιφέρεια Ηπείρου να κηρύξουν τις συγκεκριμένες περιοχές του δήμου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο δήμαρχος Σουλίου, Γιάννης Καραγιάννης.

Ο αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας, Θωμάς Πιτούλης, είπε πως, «ένας ανεμοστρόβιλος ήταν εκεί στην επαρχία Σουλίου στην Παραμυθιά ξήλωσε κάποιες στέγες, κάποιους στάβλους».





Όμως και στην Πρέβεζα θυελλώδεις άνεμοι με ριπές που έφταναν τα 10 μποφόρ «χτύπησαν» κυρίως την παραλιακή ζώνη, όπου καταγράφηκαν ζημιές οι περισσότερες από πτώσεις δέντρων. Δεκάδες κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική υπηρεσία κυρίως για κοπές δέντρων.

Χιονοκαταιγίδα με κεραυνούς έπληξε το Βίτσι της Καστοριάς, Πυκνή η χιονόπτωση στα Τζουμέρκα, Χιονοθύελλα και στο Καλέτζι Ιωαννίνων. Στα λευκά και το παραδοσιακό Μέτσοβο.

«Οι χιονοπτώσεις ξεκίνησαν από χθες το βράδυ στα ορεινά. Οι βροχοπτώσεις οι έντονες δημιούργησαν αρκετές μικρο-καταπτώσεις στο οδικό, εθνικό και επαρχιακό δίκτυο και είχαμε και προβλήματα στα ορεινά Τζουμέρκα όσον αφορά τις κατολισθήσεις. Τα προβλήματα αυτά έχουν λυθεί», είπε στον ΑΝΤ1 ο διευθυντής Πολιτικής Προστασίας Ηπείρου, Δημήτρης Μαυρογιώργος.

Λίγο πιο δυτικά στην Κέρκυρα, στα νότια του νησιού, οι κάμερες κατέγραψαν ένα υδροστρόβιλο στα νερά του Ιονίου.

Εικόνες: paramythia-online.gr

Bίντεο: Νίκος Μπρέστας

