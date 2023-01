Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός πήρε Γερεμέγεφ και πάει δανεικός στον Λεβαδειακό

Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα ο διεθνής Σουηδός επιθετικός, Αλεξάντερ Γερεμέγεφ.

Παίκτης του Παναθηναϊκού έως τον Δεκέμβριο του 2025 είναι και επίσημα από το απόγευμα της Παρασκευής (20/1) ο διεθνής Σουηδός επιθετικός, Αλεξάντερ Γερεμέγεφ.

Οι «πράσινοι» κατέβαλαν τις 270.000 ευρώ (3 εκατ. σουηδικές κορώνες) στη Χάκεν κι ενεργοίησαν τη ρήτρα (buy-out) που είχε στο συμβόλαιό του ο 29χρονος επιθετικός, ολοκληρώνοντας τη μεταγραφή του για τα επόμενα 3 χρόνια. Στο υπόλοιπο της εφετινής σεζόν, ο Γερεμέγεφ θα δοθεί δανεικός στον Λεβαδειακό και θα επιστρέψει στο «Γ. Καλαφάτης» τον Ιούνιο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ. Ο 29χρονος Σουηδός επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και παραχωρείται δανεικός για το επόμενο εξάμηνο στον Λεβαδειακό.

Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ γεννήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 1993 στην πόλη Κουνγκσμπάκα της Σουηδίας. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στις ακαδημίες της Τέλε και μετά της Έργκριτε. Εκεί έκανε τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα στα 18 του. Το 2013 μετακόμισε στην Κβίντινγκ και ένα χρόνο αργότερα έπαιξε για πρώτη φορά στη μεγάλη κατηγορία της Σουηδίας με τη φανέλα της Χάκεν. Εκεί παρέμεινε για δύο χρόνια προτού πάρει μεταγραφή στην Μάλμε.

Επέστρεψε στη Χάκεν το 2018 και έμεινε για 1,5 χρόνο. Κατόπιν τον απέκτησε η γερμανική Ντινάμο Δρέσδης, όπου αγωνίστηκε για μία σεζόν προτού δοθεί δανεικός στην ολλανδική Τβέντε. Έχοντας πλέον εμπειρίες από ξένα πρωταθλήματα, ο Γερεμέγεφ επέστρεψε το 2020 στη Χάκεν σκοράροντας 33 γκολ σε διάστημα 1,5 έτους.

Έχει χριστεί μία φορά διεθνής με την εθνική Σουηδίας».

