Τροχαίο στην Πατρών - Πύργου: Παιδί ανάμεσα στους επιβάτες

Εξετράπη όχημα με 5 επιβάτες, ανάμεσά τους και ένα παιδί. Δύο τραυματίες.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν το βράδυ της Παρασκευής στην Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, στον Αλισσό.

Σύμφωνα με το pelop.gr ένα όχημα στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα, ανάμεσά τους και ένα παιδί εξετράπη της πορείας του.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι επιβαίνοντες του οχήματος έχουν καταγωγή από το Μπαγκλαντές, αλλά και πως υπάρχουν δύο τραυματίες.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Τροχαία.

