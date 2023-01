Πολιτική

Ειδικό δικαστήριο – Τσάδαρης: Ο Καλογρίτσας με πίεσε αφόρητα

Πρώην διευθυντικό στέλεχος της Attica Βank κατέθεσε στο Ειδικό Δικαστήριο, κατηγορώντας τον επιχειρηματία για πιέσεις.

Το πρώην διευθυντικό στέλεχος της Attica Βank ο Αθανάσιος Τσάδαρης κατά την σημερινή κατάθεσή του στο Ειδικό Δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών με κατηγορούμενους τον πρώην υπουργό Νίκο Παππά και τον επιχειρηματία Χρήστο Καλογρίτσα, αναφέρθηκε, μεταξύ των άλλων για υπερδανεισμό του Ομίλου Καλογρίτσα

Ειδικότερα, Αθανάσιος Τσάδαρης πρώην γενικός διευθυντής της Τράπεζας Attica Βank κατά την κατάθεσή του ανέφερε ότι υπήρχε υπερβολική δανειοδότηση στον κ. Καλογρίτσα που είχαν φτάσει στα 110 εκ. ευρώ, παρ΄ όλα αυτά ήταν ενήμερος στις δανειακές του υποχρεώσεις και δεν είχαν περιέλθει οι εταιρείες του επιχειρηματία σε καθεστώς πτώχευσης.

Παράλληλα, ο κ. Τσάδαρης ανέφερε ότι ο κ. Καλογρίτσας άσκησε αφόρητες ασφυκτικές πιέσεις προκειμένου να λάβει δάνειο 40 εκ. ευρώ για το υποτιθέμενο πρότζεκτ με τα βοσκοτόπια στην Ιθάκη" και ο μάρτυρας του είπε ότι δεν θα αποδεχθεί ούτε την αίτηση χορήγησης δανείου.

Τη λογιστική λειτουργία του ο Ομίλου Καλογρίτσα, ο μάρτυρας τη χαρακτήρισε «τσαπατσουλιστάν», καθώς είχε σε εκκρεμότητα προς είσπραξη 11 εκ. ευρώ και δεν μπορούσε να συγκροτήσει τους σχετικούς φακέλους για να μπορεί να εισπράξει, δεν είχε μέθοδο και οργάνωση.

Ακόμη, ο κ. Τσάδαρης στην κατάθεσή του ανέφερε ότι "ο Χρήστος Καλογρίτσας με πίεσε αφόρητα να χρηματοδοτήσουμε με 40 εκατομμύρια το υποτιθέμενο πρότζεκτ με τα βοσκοτόπια στην Ιθάκη".

"Είναι άδικο να έχουμε καταχωρηθεί ως "Βοσκοτόπια BANK". Tότε, στις 14-9-2016 κατέστησα σαφές στον Καλογρίτσα ότι δεν θα πάρει ούτε ένα ευρώ δάνειο. Εκείνος απλά μας είπε ότι έχει μια έκταση 5 χιλ. στρεμμάτων στην Ιθάκη. Σε τέσσερις ημέρες έπρεπε να δώσει το τίμημα και μας ζητούσε δάνειο με ενέχυρο τα βοσκοτόπια. Εγώ απειλήθηκα από τον Καλογρίτσα. Πάντα είχα τους συνεργάτες μου δίπλα, η πίεση ήταν ασφυκτική.

Έφτασε να μου πει ότι «δεν θα σταθείς στη θέση σου, ούτε αυτοί που σε καλύπτουν από την ΤτΕ, τα 3Π (Γ. Πάσχας- Σ. Παπαγιαννίδου-Σ. Παντελιάς), δεν θα τους περάσει και εγώ τα 40 εκατομμύρια θα τα πάρω» και τότε εγώ έλυσα τη συνεδρίαση και έφυγα. Με εντολή μου, συνέχισε ο μάρτυρας, εστάλη επιστολή στην πλευρά Καλογρίτσα, για «ποιο λόγο στέλνουν απειλητικά μηνύματα σε στελέχη μας. Η πίεση ήταν διαρκής».

Αυτή η πίεση μας έκανε να πάρουμε ως Διοικητικό Συμβούλιο απόφαση ότι δεν χρηματοδοτούμε κανένα ΜΜΕ για τις τηλεοπτικές άδειες", κατέθεσε ο κ. Τσάδαρης

Σύμφωνα με τον μάρτυρα οι πιέσεις του επιχειρηματία ήταν διαρκείς και χαρακτήρισε "τσαπατσουλιστάν της δεκαετίας του '70" την εταιρεία του Χρ. Καλογρίτσα.

«Ούτε 100 ευρώ δεν μπορούσε να κάνει ανάληψη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

