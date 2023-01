Κόσμος

Ρίσι Σούνακ: Πρόστιμο γιατί δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας από την Αστυνομία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σάλος στη Βρετανία με βίντεο που δείχνει τον πρωθυπουργός της χώρας να οδηγεί χωρίς ζώνη ασφαλείας.

Η βρετανική αστυνομία επέβαλε πρόστιμο σήμερα στον πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ γιατί οδηγούσε ένα αυτοκίνητο χωρίς να φορά τη ζώνη ασφαλείας του προκειμένου να γυρίσει ένα βίντεο σύντομης διάρκειας για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε αυτό το βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του στο Instagram, το οποίο έκτοτε αφαιρέθηκε, ο επικεφαλής της συντηρητικής κυβέρνησης μιλά με ενθουσιασμό για την πολιτική του της εδαφικής εξισορρόπησης, καθισμένος στο πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου χωρίς να φορά τη ζώνη ασφαλείας του, ενώ ταξίδευε στη βόρεια Αγγλία.

?? | NEW: PM Rishi Sunak was NOT wearing a seatbelt in a video recorded in his Government car this morning pic.twitter.com/SOLn5YGnT7 — Politics UK ???? (@POLITlCSUK) January 19, 2023

Ο Σούνακ, ζήτησε συγγνώμη χθες, Πέμπτη, γι αυτό που αποκάλεσε "μικρό λαθάκι, ένα λάθος κρίσης".

"Μετά την κυκλοφορία ενός βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνει ένα πρόσωπο να μην φορά ζώνη ασφαλείας ενώ επέβαινε σε αυτοκίνητο που κινείτο στο Λάνκασιρ, εκδώσαμε σήμερα κλήση (FPN) για έναν 42χρονο άνδρα από το Λονδίνο", ανακοίνωσε η αστυνομία του Λάνκασιρ στο Twitter.

Ο πρωθυπουργός "αναγνωρίζει πλήρως ότι ήταν ένα λάθος και ζήτησε συγγνώμη. Βεβαίως, θα συμμορφωθεί με το πρόστιμο", αντέδρασε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Σύμφωνα με το BBC, η κλήση για τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας ως επιβάτης αυτοκινήτου ανέρχεται στις 100 λίρες στερλίνες (114,2 ευρώ) και μπορεί να φθάσει τις 500 στερλίνες (571 ευρώ) εάν η υπόθεση παραπεμφθεί στο δικαστήριο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ρίσι Σούνακ παίρνει πρόστιμο. Όταν ήταν υπουργός Οικονομικών του Μπόρις Τζόνσον, του επιβλήθηκε πρόστιμο για το λεγόμενο σκάνδαλο "Partygate", επειδή παρίστατο σε μια συγκέντρωση για τα γενέθλια του πρωθυπουργού, παραβιάζοντας τους κανονισμούς κατά της Covid.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Κακοκαιρία... με ανοιξιάτικες θερμοκρασίες το Σάββατο

Missing alert για την εξαφάνιση 16χρονου

Παναιτωλικός - ΠΑΣ Γιάννινα: Στο φινάλε πήραν το βαθμό οι Ηπειρώτες